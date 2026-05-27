La problemática de los animales sueltos en las rutas neuquinas volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles 27 de mayo, luego de que la Policía de Neuquén realizara un operativo de prevención y seguridad vial sobre la Ruta de los Siete Lagos. La iniciativa se suma a otros procedimientos recientes en distintos puntos de la provincia, donde incluso se avanzó con secuestros de caballos sueltos y controles para evitar accidentes en caminos de alta circulación.

La advertencia de la Policía en uno de los corredores turísticos más transitados

A través de un video difundido en sus redes sociales, la Policía neuquina remarcó la peligrosidad de dejar animales sueltos sobre arterias tan transitadas como la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo de los Siete Lagos, uno de los recorridos turísticos más visitados de la Patagonia.

“En cada viaje por la Ruta Nacional 40 la prevención también hace la diferencia. La zona de los Siete Lagos no es ajena a los operativos para retirar animales sueltos y reforzar la seguridad de quienes recorren uno de los paisajes más hermosos y visitados de la región”, señalaron desde la fuerza en el inicio del material audiovisual.

En el video, la Policía destacó dos aspectos fundamentales para evitar siniestros viales: por un lado, la responsabilidad de los propietarios y lugareños de mantener el ganado resguardado; y por otro, la necesidad de que los conductores circulen con extrema precaución.

Qué recomiendan ante la presencia de animales sobre la ruta

Desde la institución provincial insistieron en que la presencia de animales sobre la calzada representa un riesgo constante, sobre todo en sectores de montaña y curvas pronunciadas donde la visibilidad suele reducirse considerablemente.

“Si sos propietario o lugareño, mantener los animales resguardados es fundamental para evitar siniestros. Si estás viajando, conducí con precaución, reducí la velocidad y disfrutá del camino con responsabilidad”, remarcaron desde la Policía de Neuquén.

La advertencia cobra especial relevancia en plena temporada de movimiento turístico en la cordillera neuquina, donde miles de visitantes transitan diariamente por la Ruta de los Siete Lagos para conectar localidades como San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el trayecto que va desde el lago Lacar hasta el Nahuel Huapi.

Una problemática que se repite en Neuquén

En los últimos meses, distintos municipios y organismos provinciales intensificaron los controles para retirar caballos y otros animales sueltos de rutas y zonas urbanas. La situación preocupa especialmente por la cantidad de accidentes que pueden generarse cuando los conductores se encuentran inesperadamente con animales sobre el asfalto, particularmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas.