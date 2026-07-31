El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) confirmó que este sábado 1 de agosto se registrará una afectación en el suministro de agua potable en la zona este de Neuquén capital, debido a trabajos de infraestructura vinculados con la obra de la Avenida Mosconi.

La interrupción del servicio responde al cambio de traza de un acueducto que actualmente pasa por debajo del viaducto que se construye en el Sector 6 de la avenida. Antes de continuar con esa etapa de la obra, es necesario reubicar las cañerías existentes.

Desde el organismo solicitaron a los vecinos almacenar agua durante el viernes, priorizando el consumo humano y la higiene, ya que el servicio recién comenzará a recuperarse de manera paulatina durante la tarde-noche del sábado, a medida que vuelva la presión en la red.

Cómo serán los trabajos del EPAS

Las tareas incluyen el corrimiento de un acueducto de PVC de 315 milímetros de diámetro y la anulación de una cañería de asbesto-cemento de 150 milímetros, infraestructura que actualmente interfiere con la construcción del nuevo viaducto sobre la Avenida Mosconi.

Se trata de una intervención planificada que forma parte de las obras de infraestructura necesarias para avanzar con uno de los proyectos viales más importantes que actualmente se ejecutan en Neuquén.

Cómo afecta a los usuarios

Durante la jornada del sábado, los usuarios del sector este de la ciudad podrán experimentar:

Falta de agua o baja presión.

Recuperación progresiva del servicio durante la tarde y la noche.

Posibles demoras hasta que el sistema recupere completamente la presión.

Por ese motivo, el EPAS recomienda:

Almacenar agua durante el viernes.

Priorizar el consumo para beber, cocinar e higiene.

Evitar usos recreativos o que impliquen un alto consumo mientras dure la afectación.

La obra de Avenida Mosconi obliga a reubicar servicios esenciales

La transformación de la Avenida Mosconi no solo implica cambios en la circulación vehicular.

Debajo del futuro viaducto existen redes de agua, cloacas, desagües y otros servicios que deben ser modificados para permitir el avance de la obra. En este caso, el acueducto quedaría debajo de la nueva estructura, por lo que resulta indispensable cambiar su recorrido antes de continuar con la construcción.

Este tipo de intervenciones suele realizarse de manera programada para minimizar riesgos y evitar roturas imprevistas en la red.

Información útil para los vecinos

Ante consultas o reclamos, el EPAS informó que están disponibles:

Centro de Atención al Usuario: 0800-222-4827

0800-222-4827 Bot de atención: 2994-52-3084

El organismo agradeció la comprensión de los usuarios y remarcó que estos trabajos buscan garantizar el avance de una obra considerada estratégica para la infraestructura vial y sanitaria de la ciudad.