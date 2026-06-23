La ciudad de Neuquén avanzó en una nueva agenda de cooperación internacional durante una serie de actividades desarrolladas en Málaga, España. La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, participó de encuentros institucionales orientados a fortalecer vínculos estratégicos y generar oportunidades de intercambio con otras ciudades.

La agenda incluyó encuentros con instituciones y referentes de distintos sectores considerados clave para el crecimiento y la modernización de las ciudades.

Las actividades estuvieron centradas en áreas vinculadas a la cultura, la innovación, el desarrollo económico y la cooperación entre gobiernos locales, ejes que el municipio considera fundamentales para acompañar el crecimiento de la capital neuquina.

A través de sus redes sociales, Pasqualini definió la experiencia como una "agenda enriquecedora" y destacó la posibilidad de compartir experiencias con representantes de otras ciudades y organizaciones. Según explicó, los encuentros permitieron construir nuevos contactos y profundizar relaciones institucionales que podrían derivar en futuras acciones de cooperación.

La Municipalidad apuesta al intercambio de experiencias

Durante la agenda en Málaga se desarrollaron reuniones y espacios de trabajo enfocados en políticas públicas, innovación urbana y desarrollo local.

"Estos espacios nos permiten fortalecer lazos estratégicos para seguir construyendo una Neuquén con mirada internacional", expresó María Pasqualini.

La funcionaria remarcó además que el intercambio de experiencias con otras ciudades permite incorporar nuevas herramientas y enfoques para abordar desafíos comunes relacionados con la planificación urbana, la economía y la gestión pública.

La ciudad busca ampliar su presencia en redes internacionales

La participación en este tipo de actividades forma parte de una estrategia impulsada por el municipio para fortalecer la inserción de Neuquén en espacios de cooperación internacional. En ese sentido, Pasqualini sostuvo que las ciudades pueden potenciar su desarrollo cuando trabajan de manera articulada y comparten conocimientos. "Las ciudades crecen cuando comparten conocimientos, generan alianzas y trabajan pensando en el futuro", afirmó.

Desde la Municipalidad señalaron que la construcción de vínculos institucionales con otras ciudades permite abrir oportunidades de colaboración en distintos ámbitos, además de favorecer el intercambio de experiencias exitosas vinculadas al desarrollo económico, cultural y tecnológico.

La agenda desarrollada en Málaga se suma a otras acciones que buscan posicionar a Neuquén en escenarios internacionales y consolidar relaciones que contribuyan al crecimiento de una de las ciudades que más se ha expandido en los últimos años en la Patagonia.