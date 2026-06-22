La segunda edición de la Noche de las Mamos llega este martes con una propuesta que busca acercar la prevención a más personas mediante horarios de atención poco habituales. La iniciativa impulsada en el marco del Plan Provincial de Salud, permitirá realizar mamografías en hospitales públicos y clínicas privadas de distintas localidades de Neuquén, ampliando las oportunidades para un diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

Hospitales públicos y clínicas privadas de distintas localidades abrirán sus puertas con horarios extendidos para realizar mamografías.

El eje central de la jornada estará en el Centro Modular Sanitario de San Martín de los Andes, donde el mamógrafo móvil atenderá de 16 a 20 a mujeres y varones trans de entre 45 y 69 años que no cuenten con cobertura social. Al mismo tiempo, diferentes efectores de salud públicos y privados abrirán sus puertas con horarios extendidos para facilitar el acceso a quienes, por razones laborales o personales, no pueden concurrir durante la jornada habitual.

En Neuquén capital participarán la Clínica Moguillansky, Conciencia, Clínica de Imágenes Leben Salud y el Hospital Provincial Castro Rendón, mientras que también habrá atención especial en los hospitales de Villa La Angostura, Centenario y Añelo, además del Centro Médico San José de Junín de los Andes. La estrategia forma parte de una de las Líneas de Cuidado del Plan Provincial de Salud y apunta a fortalecer la detección temprana, considerada una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto del cáncer de mama y mejorar las posibilidades de tratamiento.

La iniciativa forma parte del Plan Provincial de Salud y busca promover el diagnóstico oportuno mediante el acceso a estudios preventivos.

Además de la jornada especial del 24 de junio, el mamógrafo móvil continuará su recorrido por la provincia. El 23 de junio atenderá de 9 a 14 en el Centro Modular Sanitario de San Martín de los Andes. Luego permanecerá el 25 y 26 de junio en el Centro de Salud Chacra 30 de esa localidad y, entre el 29 de junio y el 1 de julio, estará en el Centro de Salud Brentana de Cutral Co.

Punto Mujeres continúa recorriendo la provincia

La política de prevención también se fortalece con el dispositivo Punto Mujeres, que seguirá funcionando el segundo sábado de cada mes bajo el lema "Tu salud es prioridad". La próxima jornada será el 11 de julio.

La jornada se realizará el 24 de junio con atención simultánea en distintas localidades de Neuquén.

La propuesta ofrece atención integral, gratuita y sin turno previo para mujeres, varones trans y personas no binarias, con controles médicos, vacunación, odontología, salud mental y estudios preventivos como PAP, test de VPH y mamografías.

La primera edición de esta estrategia, realizada el 13 de junio, registró 847 atenciones en distintos puntos de la provincia, consolidando una modalidad que busca acercar el sistema de salud a la comunidad.