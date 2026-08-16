Neuquén garantiza leche fortificada para niños en salitas y hospitales de toda la Provincia

El Gobierno de Neuquén autorizó la licitación pública para la adquisición de 78.000 kilos de leche entera en polvo fortificada, garantizando su abastecimiento en los establecimientos sanitarios de toda la provincia. La inversión estimada es de $805 millones, a partir del presupuesto general vigente de administración de insumos hospitalarios.

La licitación fue autorizada por decreto del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Salud hará la publicación de bases y condiciones en el Boletín Oficial, en un plazo no mayor a 30 días.

Esta adquisición de 78.000 kilos de leche entera en polvo fortificada da continuidad a las acciones del plan materno garantizando el suministro a la población bajo control, comprendiendo a niñas y niños menores de seis años con familias en condiciones de vulnerabilidad social, con riesgo nutricional o situación clínica/psicosocial que pudiera afectar el estado nutricional, personas gestantes sin cobertura social y familias en situación de alto riesgo social sin cobertura.

A partir de esta compra se estima una cobertura de seis meses. El pliego de cláusulas y condiciones se publicará en el Boletín Oficial, y el trámite se realizará por la Plataforma CO.DI.NEU.

Ya el año pasado, la Provincia resolvió garantizar la provisión de leche entera en polvo fortificada para quienes eran beneficiarias y beneficiarios del Plan 1.000 días, tras las modificaciones nacionales introducidas a ese plan.

Con esta compra, el Gobierno neuquino asegura que no habrá desabastecimiento del alimento esencial para la población más vulnerable, manteniendo la continuidad del programa nutricional local. Además, el sistema de salud ya provee de manera normal y habitual todas las leches medicamentosas y fortificadas que siempre fueron adquiridas por la administración provincial.

Esta acción es parte de una política que permite orientar recursos provenientes de la actividad hidrocarburífera hacia salud en todas las localidades neuquinas.