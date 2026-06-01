Neuquén impulsa la vocación científica y tecnológica en estudiantes de toda la Provincia

El secretario ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Joaquín Perren habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de las políticas de vocación científica y tecnológica que impulsa el Gobierno provincial para estudiantes de toda la Provincia.

En primer lugar, el funcionario sostuvo que “la idea es tender un puente entre el sistema científico y tecnológico de la Provincia que es muy importante con lo que sería la secundaria. El objetivo es promover el interés por la ciencia y despertar vocaciones científicas en estudiantes que transitan el último tramo escolar, principalmente en instituciones técnicas”.

Además, Joaquín Perren expresó: “Se propone generar con este programa experiencias concretas de intercambio entre instituciones científicas, INTI, Conicet, UNCo, UTN, etcétera, y permitiendo que los estudiantes conozcan de primera mano cómo se produce el conocimiento y se involucren en procesos vinculados a la innovación, tecnología y conocimiento”.

Resumió: “La idea es que la curiosidad se vuelva pasión, que los chicos vean una oportunidad de desarrollo personal”.

El funcionario dijo que el proceso se llevará a cabo en tres etapas.

“En primer lugar, convocamos a investigadores a las escuelas a través de charlas inspiradoras hablando en primera persona para incentivar vocaciones y comunicar la ciencia, que se conozca lo que hacen las instituciones. Luego habrá una instancia de inmersión, en la cual los estudiantes irán al lugar donde desarrollan los investigadores sus tareas; y finalmente habrá una etapa de acompañamiento y mentoría para fortalecer proyectos estudiantiles que se presentarán en distintos eventos como ferias de ciencia”, manifestó.

“La idea es poder brindar soluciones a nuestra gente”, cerró el secretario ejecutivo de ANIDE.

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