Con el fin de instaurar un modelo eficiente de ciencia en territorio, el secretario ejecutivo permanente de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Joaquín Perren remarcó que las acciones a mediano y largo plazo se enfocarán a la promoción del conocimiento.



El flamante funcionario expresó que el panorama “en el escenario nacional desde hace dos años se percibe una retracción en materia científica y tecnológica”, no obstante, “el Gobierno provincial ha tenido una decisión política de acompañamiento a los científicos de la región de manera puntual con equipamientos, con convenios y asistencias técnicas”.



“Es un enorme desafío poder poner en marcha un modelo de ciencia en territorio, ese será el principal objetivo para los próximos dos años”, comentó Perren.



En esta línea, indicó que los propósitos se pueden sintetizar en tres metas: “Promover la producción científica local con un encuadre territorial; fomentar las vocaciones científicas para que la curiosidad se vuelva pasión, y esa pasión una posible carrera científica y, por último, comunicar públicamente lo que hace la ciencia y la tecnología para que la sociedad sepa que la ciencia es parte del futuro, es una solución y es todo menos un problema”.



En este sentido, el titular de ANIDE sugirió “que nuestros científicos dejen un poco de lado la agenda académica, no la abandonen, pero la dejen un poco al costado y comiencen a atender las problemáticas socio productivas y sociocomunitarias de nuestra provincia”.



Perren destacó el equipo que lo acompaña “para volver esa esta idea realidad. Es un equipo que viene trabajando muy bien en materia crediticia, en materia robótica, en economía y conocimiento”.



El funcionario manifestó que van a continuar acciones como “la Liga Robótica Neuquna; el Hackathon y jornadas intensivas de resolución de problemas concretos para estudiantes universitarios”. En tanto agregó que se “fortalecerán las líneas crediticias para innovadores y se conectarán demandas del territorio para que nuestros científicos puedan resolver esas problemáticas por medio del financiamiento provincial”.



