Joaquín Perren a ANIDE: el compromiso de Figueroa con los científicos que se concretó

En el acto que se llevó a cabo esta tarde en Casa de Gobierno, en el cual Rolando Figueroa tomó juramento a flamantes ministros y secretarios que se sumarán a la estructura de trabajo de cara a los próximos dos años de la gestión, también se le entregó el decreto de designación a Joaquín Perren para presidir la Agencia de Innovación para el Desarrollo (ANIDE).



Se trata de un organismo clave, que, entre otros puntos, se encarga de promover la ciencia y la tecnología para la generación de nuevos conocimientos y su transferencia a la sociedad; impulsar los procesos de innovación social, productiva y estatal; y fomentar la investigación científica de acuerdo con las prioridades del desarrollo provincial.



La decisión de Rolando Figueroa habla del compromiso del mandatario patagónico para con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.



Pero no solamente eso, sino que también es un voto de confianza para el propio Perren, investigador del Conicet y segundo candidato a diputado nacional por La Neuquinidad en las elecciones legislativas del 26 de octubre.



Con esta determinación, Figueroa va a jerarquizar un organismo como ANIDE, el cual considera clave para el desarrollo científico no solamente de la Argentina, sino del país en general.



En una publicación que realizó en sus redes sociales, Joaquín Perren manifestó: “Hace algunos meses, en una conferencia, Rolando Figueroa dijo algo que nunca voy a olvidar: abandonar a nuestros científicos es condenar nuestro futuro. Hoy, y gracias a la confianza del Gobernador, tengo la enorme responsabilidad de convertir esa potente frase en política pública. Por suerte, el enorme equipo de ANIDE va a ser el vehículo para llevar adelante ese cometido”.



