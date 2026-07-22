Para garantizar el bienestar de los residentes como de los turistas que visitan la provincia durante la temporada de nieve, y en especial durante las vacaciones de invierno, el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales realiza distintas acciones. A través de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y la subsecretaría de Recursos Hídricos continúa con el monitoreo y el control de la calidad del agua en distintos puntos de la provincia de Neuquén.

Personal técnico inspeccionó y tomó muestras en la base del cerro Chapelco, a minutos de la localidad de San Martín de los Andes. Con las muestras recolectadas, los especialistas buscan evaluar el estado de los cuerpos de agua y elaborar informes actualizados para fortalecer la gestión y la protección del recurso.

Personal del área de Calidad de la Dirección Provincial de Evaluación y Fiscalización Hídrica llevó adelante las tareas en la base del cerro Chapelco como parte del programa permanente de monitoreo que impulsa el gobierno de la provincia de Neuquén. Dichas tareas tienen como objetivo preservar los recursos hídricos y el ambiente.

Qué actividades se llevaron a cabo en la base del cerro Chapelco

Entre las actividades realizadas durante la jornada de trabajo, se efectuaron tomas de muestras que serán analizadas para evaluar parámetros físico-químicos y biológicos. Los resultados de dichas pruebas permitirán conocer no sólo el estado de los cuerpos de agua, sino también realizar un seguimiento permanente de las condiciones ambientales de ese sector cordillerano.

La evaluación de los efluentes de distintos orígenes, la verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos por las normativas vigentes y la recopilación de información técnica fortalecen la gestión del recurso hídrico y la toma de decisiones para su protección. De allí, la importancia de estas actividades de monitoreo permanente que realiza la Provincia.

El monitoreo sistemático de la calidad de los cuerpos de agua constituye una herramienta fundamental para la prevención, la planificación y el cuidado de uno de los recursos naturales más importantes. A través de estos controles, el gobierno provincial busca seguir fortaleciendo las políticas de gestión ambiental e impulsar el uso sostenible del agua en beneficio de las comunidades y de los ecosistemas.