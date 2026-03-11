Piden mejorar la calidad del agua en Buta Ranquil

Vecinos de Buta Ranquil, localidad situada en el norte de la provincia del Neuquén, piden que se mejore la calidad del suministro de agua. Según alegan, el recurso que les llega proviene de un caño a cielo abierto que está expuesto a roedores y otros animales.



Teresa Parada, vecina de la localidad, habló con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y expresó: “Es un día a día arduo, con mucho trabajo. Con las complicaciones del agua que les comentaba, hace un mes que venimos con la problemática. Siempre encontramos roedores y la gente del servicio de agua nos dijo que va a venir de todo, porque está puesto el caño sobre la vertiente pero es a cielo abierto, no hay rejilla para que no pasen animales, nada”.



Además, la vecina manifestó: “Es agua de red pero no está potabilizada, no tiene nada. El caño no está ni siquiera enterrado, no podemos llegar a la vertiente porque es un sector privado. La Municipalidad no va a hacer obras, eso nos dijeron”.



Y comentó: “Si alguien abre la manguera, el resto nos quedamos sin agua. Debemos juntar el agua en tachos, ir a buscar al arroyo donde también está contaminada. Para consumo tenes que comprar, lo mismo para cocinar”.



La versión oficial de la Municipalidad

MejorInformado se contactó con el intendente Pedro Cuyul, quien indicó que en la localidad “se está trabajando en la mejora del servicio de agua potable con obras de reservorio para una población de 5.000 habitantes que requieren el servicio”.



Mencionó que “son cinco las personas que reclaman esta situación y que habitan tierras en zona de chacras improductivas”, y añadió que “la contaminación se debe a reiteradas roturas del caño maestro y conexiones domiciliarias y que quedan mal reparadas”.



