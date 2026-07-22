Según datos del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial del CIPPEC, Neuquén es una de las provincias más transparentes de la Argentina. Se ubicó en el quinto puesto del ranking entre las 24 jurisdicciones del país con una cifra de 9,15%, solamente por detrás de Tierra del Fuego (9,55%), Santa Fe (9,70%), Entre Ríos (9,75%) y Córdoba (9,90%).

Se trata de un estudio que evalúa la cantidad, el nivel de detalle y el grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que publican las provincias en sus páginas oficiales.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el gobernador Rolando Figueroa valoró los datos y expresó: “La transparencia es una política de Estado y una muestra de que estamos haciendo las cosas bien. Neuquén está cambiando y eso se refleja en los indicadores que, una vez más, ubican a nuestra provincia entre las mejores del país”.

Además sostuvo: “Este reconocimiento también es consecuencia de decisiones concretas para terminar con los privilegios y fortalecer las instituciones: eliminamos las jubilaciones de privilegio, sancionamos la Ley de Ficha Limpia más estricta de la Argentina, eliminamos gastos innecesarios, echamos a personas que durante años cobraron sin ir a trabajar, pusimos en marcha un proceso de desendeudamiento para ordenar las cuentas públicas y establecimos el narco test para funcionarios”.

Y concluyó: “Gobernar con transparencia significa administrar con responsabilidad, rendir cuentas y garantizar que los recursos de los neuquinos vuelvan en más obras, educación, salud y seguridad”.