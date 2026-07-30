La jornada del miércoles quedó marcada por el fallecimiento de un trabajador de Aguas Rionegrinas (ARSA) mientras cumplía funciones en una obra que la firma ejecuta sobre calle Alem, en la ciudad de Cipolletti. Tras el hecho, la empresa informó el cierre de la delegación local durante este jueves y expresó sus condolencias a la familia, allegados y compañeros del empleado.

A través de un comunicado, ARSA informó que "el día jueves 30, la delegación de la ciudad de Cipolletti permanecerá cerrada a la atención al público". Además, indicó que "mañana viernes 31 se retomará la atención en el horario habitual de 8 a 13 horas".

La empresa explicó que la medida "se debe al lamentable fallecimiento de un trabajador de la empresa durante la jornada laboral". En ese sentido, expresó: "Desde Aguas Rionegrinas lamentamos enormemente este doloroso hecho y expresamos nuestras más sinceras condolencias, acompañando a su familia, allegados y compañeros en este difícil momento".

ARSA recordó que, pese al cierre de la delegación, los usuarios podrán continuar realizando gestiones de manera virtual. "Para ver, descargar, consultar o abonar la factura, se encuentra disponible la oficina virtual", señaló la empresa, al tiempo que indicó que también permanecen habilitados los canales de atención para reclamos o consultas técnicas mediante WhatsApp y la línea telefónica gratuita.

El fallecimiento ocurrió mientras la empresa desarrollaba una obra de renovación del sistema cloacal sobre calle Alem. Según había informado previamente ARSA, la intervención contempla "el reemplazo de un colector de 400 milímetros de diámetro, ubicado a aproximadamente dos metros de profundidad", trabajos que requieren un corte total del tránsito en ese sector de la ciudad.

La firma también había explicado que, debido a la magnitud de la intervención, durante la ejecución de la obra se dispuso la presencia de personal de Tránsito municipal para ordenar la circulación y colaborar con las tareas de prevención. Asimismo, solicitó a los automovilistas respetar la señalización, utilizar vías alternativas y planificar los recorridos con anticipación.

Respecto del objetivo de la intervención, ARSA había señalado que la obra forma parte de "un plan integral de mejoramiento del sistema cloacal en Cipolletti". Según indicó, busca optimizar el funcionamiento del servicio, prevenir fallas estructurales en sectores críticos de la ciudad y acompañar el crecimiento urbano mediante la renovación de infraestructura considerada clave para evitar colapsos y desbordes.