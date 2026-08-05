El sistema de salud pública de Neuquén dio un nuevo paso para ampliar la capacidad de atención en el interior de la provincia. El Gobierno provincial inició el proceso de licitación para adquirir el primer mamógrafo digital directo que funcionará en el Hospital Rincón de los Sauces "Carlos (Pocho) Fuentes", con una inversión estimada en 323 millones de pesos.

La medida fue oficializada mediante el decreto 1048/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro, y publicada en el Boletín Oficial. Ahora, el Ministerio de Salud deberá publicar las bases y condiciones de la licitación en un plazo máximo de 30 días.

Un equipo que cambiará la atención en la región

La incorporación del mamógrafo representa un avance para el hospital de Rincón de los Sauces, que contará por primera vez con un equipo de estas características. La nueva tecnología permitirá realizar estudios con mayor calidad de imagen, reducir los tiempos de atención y ampliar el acceso a diagnósticos en la propia localidad.

Uno de los principales beneficios será que muchas pacientes ya no deberán trasladarse a otros centros de mayor complejidad para acceder a este tipo de estudios, ya que podrán realizarlos cerca de su lugar de residencia.

La infraestructura ya está casi lista

El proceso de compra avanza acompañado por la adecuación del edificio donde funcionará el equipo. Según establece el decreto, la obra civil necesaria para instalar el mamógrafo está prácticamente finalizada.

El nuevo sector fue diseñado para trabajar de manera integrada con el área de diagnóstico por rayos X, lo que permitirá concentrar los estudios por imágenes en un mismo espacio y agilizar la atención de los pacientes.

Una inversión para fortalecer el diagnóstico

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el mamógrafo digital contribuirá a fortalecer la capacidad diagnóstica del hospital y favorecer la detección temprana de distintas patologías, especialmente aquellas vinculadas al cáncer de mama.

La incorporación del equipo se suma al proceso de crecimiento que atravesó el Hospital Rincón de los Sauces durante los últimos años. La ampliación del establecimiento permitió aumentar la cantidad de camas de internación y mejorar la capacidad de resolver en la propia ciudad la mayoría de las consultas y tratamientos de baja y mediana complejidad para la población de la región de Vaca Muerta.