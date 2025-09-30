Con un hospital renovado, Rincón de los Sauces da un salto histórico en su sistema sanitario

La espera terminó. Rincón de los Sauces vive un día histórico con la inauguración de su nuevo hospital, una obra que representa mucho más que ladrillos y paredes: significa mayor acceso a la salud, atención de calidad y un futuro más seguro para todas las familias de la ciudad.

El acto oficial se realizará este martes 30 de septiembre a las 10 de la mañana, en el edificio ubicado en Jujuy 47. Allí quedarán habilitadas las nuevas instalaciones que multiplican la capacidad de internación, pasando de 11 a 32 camas, un salto clave para una localidad que no deja de crecer.

Además del aumento en la infraestructura hospitalaria, el centro de salud cuenta con un área de imágenes completamente renovada y mejoras en los servicios generales como cocina, lavadero y espacios para el personal. Estos avances no solo impactan en la comodidad de los pacientes, sino también en las condiciones de trabajo de quienes todos los días sostienen el sistema sanitario.

El hospital, que hasta ahora funcionaba con complejidad III, pasará al nivel IV una vez finalizadas las etapas previstas de internación. Esto permitirá que los vecinos encuentren respuestas a mayor cantidad de necesidades sin tener que trasladarse a otras ciudades.

Otro punto fundamental es el convenio alcanzado con YPF para la construcción de viviendas institucionales, una herramienta que facilita la llegada y permanencia de profesionales de la salud en la zona. Esta medida fortalece el recurso humano, clave para garantizar una atención integral y sostenida en el tiempo.

La apertura del nuevo hospital es recibida con entusiasmo por la comunidad, que ve en esta obra un paso firme hacia el fortalecimiento del sistema público de salud y una mejora concreta en la vida cotidiana.