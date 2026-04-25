El Gobierno de Neuquén anunció una nueva etapa del programa “Becas Deportivas, asistencia al mediano y alto rendimiento”, el cual forma parte de una estrategia integral orientada no solo al acompañamiento económico, sino también al fortalecimiento del sistema deportivo en su conjunto.

El acto de presentación tendrá lugar este lunes y contará con la participación de autoridades provinciales, deportistas y referentes del ámbito deportivo.

Con la entrega de estas becas, la Provincia sigue impulsando el desarrollo deportivo y a quienes llevan la bandera de Neuquén a lo más alto del podio en competencias nacionales e internacionales.

Esta política pública es parte de una línea de trabajo que la actual gestión viene consolidando, donde el deporte ocupa un lugar central, con una mirada orientada al desarrollo, la inclusión y la proyección de atletas neuquinos en distintos escenarios competitivos.

“Para nosotros es fundamental acompañar a quienes representan a la Provincia. El deporte es esfuerzo, disciplina y valores, y desde el Estado tenemos que estar presentes para potenciar ese camino”, ha señalado en distintas oportunidades el gobernador Rolando Figueroa al referirse a las políticas de acompañamiento al alto rendimiento.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó el trabajo de la Secretaría de Deportes, que lleva adelante la implementación de este programa, articulando con federaciones, clubes y equipos técnicos.

“Estas becas son una herramienta concreta para acompañar a quienes vienen haciendo un gran esfuerzo para competir y superarse. Pero, además, forman parte de una decisión más amplia: invertir en el deporte como un motor de desarrollo, inclusión y oportunidades en toda la Provincia”, resaltó Codermatz.

Josefina Codermatz, ministra de Juventud, Cultura y Deporte

La funcionaria remarcó que “no se trata solo del acompañamiento económico, sino de generar condiciones para que nuestros deportistas puedan proyectarse, con mejores espacios, más formación y un Estado presente en cada etapa de su crecimiento”.

En ese sentido, la política deportiva se articula con otras líneas de acción como el programa Clubes Sociales, que promueve obras de infraestructura en instituciones deportivas de toda la Provincia y, además, con espacios de formación destinados a dirigentes y cuerpos técnicos.

A esto se suma, entre otras, la asistencia al deportista en la Ciudad Deportiva, con evaluaciones de rendimiento físico a cargo de la dirección general de promoción, evaluación e investigación de la Subsecretaría de Deportes.

