Con la mirada puesta en una de las temporadas más importantes para la actividad turística regional, Neuquén desembarcará en Chile para promocionar sus destinos de nieve y las experiencias invernales que ofrece la Cordillera de Neuquén. La acción se desarrollará entre el 19 y el 21 de junio en la ciudad de Concepción, una de las más importantes del sur chileno. Allí, la provincia participará con un stand institucional en el centro comercial Mallplaza Trébol, un espacio de gran circulación de visitantes y potenciales turistas.

La iniciativa forma parte de una estrategia de promoción internacional que busca fortalecer la llegada de viajeros desde el país vecino, un mercado clave para destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue-Copahue.

Centros de esquí, nieve y experiencias para toda la familia

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán acceder a información sobre los principales destinos turísticos de Neuquén, conocer las propuestas para la temporada de nieve y obtener detalles sobre alojamientos, gastronomía, excursiones y servicios.

La provincia presentará además actividades interactivas para acercar la experiencia de la montaña al público chileno. Entre ellas se destacan un simulador de esquí, juegos y sorteos, pensados para mostrar de manera entretenida las alternativas que ofrece la Patagonia durante el invierno.

La promoción estará enfocada especialmente en los centros de esquí y parques de nieve, uno de los principales atractivos de la región durante los meses más fríos del año.

La actividad de difusión de la oferta de Neuquén para la temporada de nieve se desarrollará del 19 al 21 de junio en el centro comercial Mallplaza Trébol - Foto: Neuquén Informa

Un mercado estratégico para la economía regional

El turismo proveniente de Chile tiene un impacto directo en la economía de las localidades cordilleranas neuquinas. Cada temporada, miles de visitantes cruzan los pasos internacionales para disfrutar de la nieve, realizar compras y utilizar servicios turísticos.

La llegada de turistas beneficia a hoteles, complejos de cabañas, restaurantes, agencias de viajes, comercios y prestadores de actividades recreativas, generando movimiento económico en distintas localidades de la provincia.

En un contexto donde el sector turístico busca consolidar su recuperación y ampliar mercados, las acciones promocionales en ciudades chilenas aparecen como una herramienta clave para sostener el flujo de visitantes durante la temporada alta de invierno.

La cordillera neuquina apuesta a una buena temporada

Desde el gobierno provincial destacan que estas campañas permiten posicionar a Neuquén como uno de los destinos de nieve más importantes de la Patagonia y reforzar su presencia en mercados emisores cercanos.

La cercanía geográfica entre Chile y los principales centros turísticos neuquinos convierte a la región en una alternativa atractiva para quienes buscan escapadas de pocos días o vacaciones de invierno en contacto con la naturaleza, la montaña y los deportes de nieve.

Con la llegada de las primeras nevadas y la apertura progresiva de los complejos invernales, Neuquén apuesta a captar un mayor número de visitantes y consolidar una temporada que será determinante para la actividad turística regional.