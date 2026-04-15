Neuquén llevó su modelo contra el microtráfico al Congreso y expuso resultados

Este miércoles se reunió en la Cámara de Diputados de la Nación la Comisión de Prevención de Adicciones, donde se analizó la situación del país en materia de consumos problemáticos y narcotráfico, junto con experiencias provinciales.

Desde Neuquén, la vicepresidenta de la Comisión, Karina Maureira, promovió la participación de autoridades provinciales. En ese marco, fueron invitados el fiscal jefe José Gerez y Verónica Domínguez, directora de atención integral en consumos problemáticos, suicidio y violencias de la Provincia del Neuquén.

Durante su intervención, Gerez señaló que “la droga es el gran problema que atraviesa hoy a la sociedad” y remarcó la importancia de abordar tanto la prevención como la persecución del delito. Destacó la implementación de la ley provincial 3488 y subrayó que el microtráfico “es el eslabón más dañino porque se inserta en el tejido social”.

Además, explicó que en Neuquén se excluye al consumidor de la persecución penal, enfocando los esfuerzos en las redes de comercialización. Según detalló, en el último año la provincia logró una reducción del 27,7% en los delitos conexos y del 16,3% en los delitos en general.

Por su parte, Domínguez planteó los desafíos actuales del sistema de salud frente a los cambios en los consumos. “Los consumos no son los mismos que antes y nos exigen nuevas respuestas”, sostuvo, al tiempo que advirtió que se trata de una problemática atravesada por factores sociales, económicos y culturales.

También valoró el trabajo conjunto con organizaciones sociales y con la SEDRONAR, aunque advirtió que los recursos existentes “no alcanzan” frente a la magnitud de la problemática. Finalmente, subrayó que los consumos problemáticos no son situaciones permanentes y que, con acceso a derechos básicos como el trabajo y la inclusión social, las personas pueden reconstruir sus trayectorias de vida.