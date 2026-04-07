Nelson Peralta: “El narcotráfico rompe todo el tejido social y sólo se combate con el compromiso de todos”

El director provincial de Antinarcóticos, Comisario Mayor Nelson Peralta, trazó un panorama sobre la lucha contra el narcotráfico en Neuquén y aseguró que se trata de “un problema complejo a nivel mundial” que impacta de lleno en la vida social. “La droga rompe todo el tejido social”, afirmó, al tiempo que remarcó que no distingue clases ni contextos económicos.

En ese marco, destacó recientes procedimientos realizados en el interior de la provincia. Uno de los casos más relevantes ocurrió en Chos Malal, donde en apenas dos semanas de investigación se logró desarticular una organización que operaba con una modalidad tipo “delivery”. “Había una casa principal que vendía y otras que colaboraban. Tenían autos que repartían droga, lo que muestra una estructura bastante compleja”, explicó en una entrevista en el programa "Espacio para todos" que conduce Pancho Casado por 24/7 Canal de Noticias.

Durante los allanamientos se secuestraron 150 gramos de cocaína de alta pureza, dinero en efectivo, un chaleco antibalas que pertenecía a la policía y dos vehículos de alta gama utilizados para la distribución. “Los agarramos prácticamente con las manos en la masa”, señaló.

A su vez, hizo referencia a otro operativo en San Martín de los Andes, donde se incautaron cerca de 10 kilos de estupefacientes entre cocaína y marihuana. La investigación se originó a partir de un delito contra la propiedad y derivó en un hallazgo de mayor escala. “Se encontraron armas, municiones, una importante suma de dinero y hasta dispositivos de cobro electrónico, lo que evidencia el nivel de organización”, detalló.

Peralta insistió en que el narcotráfico no puede abordarse únicamente desde la faz investigativa. “No es una cuestión simple, tiene múltiples aristas. Por eso trabajamos también en prevención, con charlas y presencia en distintos ámbitos”, sostuvo. En esa línea, subrayó la necesidad de un trabajo articulado entre organismos estatales: “Si no hay un esfuerzo conjunto, esto se mete en cualquier lado”.

El funcionario también puso el foco en la captación de jóvenes por parte de estas redes. “Ven una salida rápida, con dinero, autos o ropa, pero no ven las consecuencias”, advirtió. En contraposición, destacó que actualmente “hay más de 110 condenados” y que comenzaron a evidenciarse medidas concretas como la demolición de puntos de venta y el secuestro de bienes.

En cuanto a la dinámica del delito, reconoció que la reposición de vendedores es un desafío constante. “Muchas veces, cuando se desarticula un punto, aparece otro. Por eso hacemos controles posteriores y actuamos rápidamente si detectamos continuidad”, explicó.

Uno de los aspectos que resaltó especialmente fue la participación ciudadana. “La información que aporta la gente es clave. Hoy es nuestra principal fuente”, aseguró. En ese sentido, valoró herramientas como la aplicación “Neuquén Te Cuida” y el sistema de denuncias anónimas mediante código QR. “Se ha desbordado de información, pero lo más importante es que es información precisa y real”, afirmó.

“Hoy se ven cambios. Hay lugares que se allanaron, se cerraron y no volvieron a abrir. Eso antes no pasaba”, concluyó, al tiempo que remarcó que la lucha contra el narcotráfico “requiere del compromiso de toda la sociedad”.

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