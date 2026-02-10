La llegada de Maxi López al streaming de Olga había generado expectativa. El exfutbolista debutó el pasado 8 de enero como conductor del programa Sería Increíble, sumándose a una de las plataformas más fuertes del momento. Sin embargo, a poco más de un mes de su estreno, se confirmó que no continuará en el ciclo y los motivos ya comenzaron a salir a la luz.

La expareja de Wanda Nara había iniciado el año con varios proyectos personales y profesionales, entre ellos el desafío de instalarse en el mundo del streaming argentino. Su incorporación a Olga fue leída como una apuesta fuerte, aunque con el correr de las semanas el entusiasmo inicial pareció diluirse dentro del equipo.

Según informó “La Criti” desde su cuenta de X, puertas adentro del canal digital no estaban conformes con su desempeño. “En Olga no estaban contentos con el desempeño de Maxi López”, aseguró la panelista, abriendo el debate sobre las razones de su salida anticipada del programa.

En ese sentido, se detallaron algunas de las dificultades que habría tenido el exjugador para adaptarse al formato. “No fluye, le cuesta entrar en el código, al haber estado tanto tiempo fuera del país hace que a veces hablen de gente y él no sepa quiénes son. El comentario es que lo ven muy perdido”, explicaron desde el entorno del streaming.

Tras un mes completo al aire, Nati Jota terminó de confirmar indirectamente la decisión. Durante una emisión reciente, se refirió a la foto promocional del ciclo en la que Maxi López ya no aparece, dejando en claro que la producción resolvió eliminarlo de la imagen oficial del programa.

“En esa última lo cortaron a Maxi, me parece antipático la verdad”, lanzó la conductora sin filtro. Luego, con ironía, agregó: “Qué bueno que estaba en la punta, como cuando llevás a un novio a la familia, los novios a la punta para cortarlos”, generando risas incómodas en el estudio.

A pesar de la salida, Nati Jota se encargó de destacar el buen vínculo personal que mantuvieron. “Le mandamos un saludo a Maxi. Fue un divino con nosotros, es momento de decirlo. Se lo dijimos a él obviamente, pero fue predispuesto siempre, re buena onda”, expresó, marcando que no hubo conflictos personales.

Por ahora, no está claro si la decisión fue exclusivamente de la producción de Olga o si existió un acuerdo previo con Maxi López para dar un paso al costado. Lo cierto es que su breve paso por Sería Increíble ya quedó atrás y su ausencia en la foto oficial terminó de sellar su salida.