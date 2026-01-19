La provincia de Neuquén volvió a quedar bien posicionada en el mapa nacional de los combustibles. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA–Conicet), la provincia integra el grupo de distritos con los valores más bajos del país en nafta súper y premium, y se ubica en una franja competitiva en otros segmentos, en un escenario marcado por aumentos interanuales y diferencias significativas entre provincias.

El dato refuerza una tendencia que se repite en el sur argentino, donde los precios en surtidor se mantienen por debajo del promedio nacional y ofrecen mayor previsibilidad para conductores particulares, trabajadores y sectores productivos.

Nafta súper: Neuquén, entre las más accesibles

En el caso de la nafta súper, el informe ubica a Neuquén entre las seis provincias con el litro más barato del país. Con un precio promedio de $1.441, la provincia se posiciona detrás de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y La Pampa, y por debajo de Mendoza.

El contraste con otras regiones es marcado. En provincias del norte y centro del país, el litro supera los $1.650 y llega a $1.682 en Corrientes, que encabeza el ranking de precios más altos.

Nafta premium: valores competitivos en el contexto nacional

Para la nafta premium, Neuquén registra un valor promedio de $1.689 por litro, lo que la ubica nuevamente dentro del grupo de provincias con precios más bajos, junto a Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Cruz.

En el otro extremo aparecen distritos como Formosa, Corrientes y La Rioja, donde el litro supera los $1.900. La diferencia refleja el impacto de los costos logísticos y la estructura impositiva en cada jurisdicción.

Gasoil: un escenario más equilibrado

El gasoil presenta una dispersión menor a nivel país. En gasoil común, Neuquén comparte el rango medio-alto con valores similares a los de Santa Cruz, aunque sigue por debajo de los máximos registrados en provincias como Salta y Corrientes.

En gasoil premium, la provincia aparece entre las que muestran precios más elevados, en un segmento donde las diferencias son más acotadas y responden a factores específicos de abastecimiento y demanda.

Precios nacionales y contexto general

A nivel nacional, los precios promedio estimados para enero fueron de $1.577 para la nafta súper y $1.655 para el gasoil común. Durante ese mes, todos los combustibles registraron leves bajas mensuales, aunque las subas interanuales siguen siendo significativas y superan el 30% en todos los segmentos.

En ese marco, la ubicación de Neuquén dentro del grupo de provincias con combustibles más baratos, especialmente en la nafta súper, se vuelve un dato relevante para la economía cotidiana y la actividad regional.

Un posicionamiento que se sostiene

El informe confirma que la Patagonia y el centro del país concentran los precios más bajos en surtidor. Para Neuquén, este posicionamiento consolida un escenario de mayor estabilidad frente a un contexto nacional complejo, con diferencias marcadas entre provincias y una presión sostenida sobre los costos de movilidad y producción.

En un país donde el precio del combustible varía de forma notoria según la jurisdicción, Neuquén logra mantenerse entre las referencias más accesibles, un dato que impacta de manera directa en la vida diaria y en la competitividad de la región.