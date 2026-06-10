La frase de Federico Sturzenegger impactó de lleno en Neuquén. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró que nuestra provincia “va a tener 1,5 millones de habitantes” en los próximos 30 años gracias al desarrollo de Vaca Muerta y a las inversiones energéticas que empiezan a multiplicarse en la región.

La proyección del funcionario nacional instaló otra vez el debate sobre cómo será el crecimiento neuquino en las próximas décadas. Más producción, más inversiones y más empleo aparecen como parte de un escenario que ya empezó a modificar la dinámica económica y social de la provincia.

Pero mientras desde Nación se habla de un boom poblacional impulsado por la energía, en Neuquén el gobierno provincial viene insistiendo desde hace meses en otro concepto: el crecimiento debe ser ordenado y acompañado por infraestructura, planificación y formación laboral.

Esa postura ya había sido planteada por el gobernador Rolando Figueroa antes de las declaraciones de Sturzenegger. “Para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo, no nos sobra ningún puesto de trabajo”, afirmó meses atrás al referirse al impacto migratorio que genera Vaca Muerta.

El desafío de crecer sin desbordes

En la Provincia reconocen que el desarrollo energético abrirá una nueva escala económica para Neuquén, pero advierten que el crecimiento poblacional también genera presión sobre rutas, hospitales, escuelas, alquileres y servicios básicos.

Por eso, Figueroa viene reforzando la idea de que el desarrollo debe avanzar acompañado de inversión pública y capacitación laboral para evitar que las ciudades queden desbordadas.

“Nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos”, había dicho el mandatario durante su participación en Argentina Week, en Estados Unidos.

La estrategia oficial apunta a preparar mano de obra local para cubrir la demanda que generará Vaca Muerta en los próximos años. En ese marco, el gobierno provincial viene impulsando programas de formación técnica y capacitación a través del Instituto Vaca Muerta y de Emplea Neuquén.

“Para tener trabajo en Neuquén hay que formarse”, explicó el gobernador al defender la necesidad de capacitar trabajadores especializados para la industria energética.

Una provincia que ya empezó a cambiar

Aunque la proyección de Sturzenegger apunta a las próximas décadas, el crecimiento poblacional ya empezó a sentirse en Neuquén.

Según datos difundidos por el propio Figueroa, alrededor de 22 mil personas se radicaron en la provincia entre 2025 y lo que va 2026, un número que aceleró la demanda de infraestructura y servicios.

“El último año se radicaron alrededor de 22 mil nuevos habitantes en la provincia. Veintidós mil nuevos neuquinos demandan 150 aulas nuevas que tenemos que hacer año a año”, señaló el mandatario.

La expansión de rutas, hospitales, escuelas y redes de servicios aparece hoy como uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento económico sin afectar la calidad de vida.

En ese contexto, Figueroa insistió en que Neuquén debe “acelerar la inversión en infraestructura” mientras mantiene equilibrio financiero y previsibilidad para atraer nuevas inversiones vinculadas a Vaca Muerta.

Así, mientras desde Casa Rosada proyectan una provincia con 1,5 millones de habitantes, en Neuquén el foco sigue puesto en cómo administrar ese crecimiento para que el desarrollo energético no avance más rápido que la capacidad de respuesta del Estado.