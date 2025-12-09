Un avance clave para ordenar el sistema penitenciario

El Gobierno provincial inaugura este martes, el primero de los dos pabellones de máxima seguridad previstos en la Unidad de Detención N°11. Durante una entrevista con la AM550, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, afirmó que se trata de "un día muy importante, porque se van materializando las obras que hemos puesto en marcha a partir de la sanción de la ley de emergencia penitenciaria”.

El nuevo espacio alojará a 26 internos considerados de alto riesgo por antecedentes de fuga o por el tipo de delitos cometidos. Según detalló el ministro, esta infraestructura permitirá reorganizar dependencias y liberar espacios críticos:

“Esto nos permitiría despejar alcaidías de las comisarías y tener un margen para nuevos ingresos que se produzcan en los próximos años”, precisó Nicolini.

Estructuras modulares y ampliaciones: la expansión que ya empezó

Además del pabellón que se inaugura, Nicolini confirmó que la obra penitenciaria continúa en distintas localidades. “Ya está en construcción otro pabellón de similares características en la U11”, señaló.

También adelantó que la provincia está por iniciar una etapa inédita:

“Ya estamos finalizando el proceso administrativo para la contratación de estructuras modulares carcelarias, que es lo último que se está haciendo a nivel mundial, con la particularidad que son destinadas a internos, no de máxima seguridad sino de mediana, a tenor del delito que cometieron o del riesgo de fuga, que son los que más tenemos en nuestra provincia”.

Este espacio permitirá ampliar capacidad para más de 200 personas privadas de libertad.

En paralelo, el ministro confirmó otras ampliaciones clave:

“Asimismo, ya se adjudicó un módulo de máxima seguridad en la cárcel de Cutral Co, en la U22 y estamos próximos a dar inicio en la U32 de Zapala. Con esto se duplicaría la cantidad de internos alojados en las unidades de detención”, detalló el funcionario.

Un plan de 45 obras que cubre toda la provincia

El Ministerio de Seguridad trabaja con un esquema plurianual diseñado para dar previsibilidad, responder al crecimiento poblacional y evitar el colapso de comisarías y alcaidías. Según explicó Nicolini, esta estrategia responde directamente a una instrucción del Gobernador:

“El gobernador nos pidió a todas las carteras, que él quiere trabajar con lo que llama presupuestos plurianuales, es decir dejar planificado no solo lo que se va a hacer con la ley de presupuesto que se trabaja en la Legislatura, sino ir trabajando hacia adelante para que la ciudadanía sepa. Por eso planificamos estas 45 obras”.

Esa planificación contempla la construcción de comisarías, alcaidías y dependencias operativas diseñadas específicamente para evitar situaciones que ya generaban saturación:

“Y también pensando en una visión estratégica, porque generar comisarías sin alcaidías es la misma encerrona en la que ya veníamos. Las 10 nuevas comisarías ya tienen alcaidías, para personas que están privadas de libertad, pero sin condena”, aclaró.

Infraestructura policial, nodos y edificios operativos

El plan incluye nuevas comisarías, destacamentos, nodos de emergencia y edificios estratégicos distribuidos en Confluencia, Centro, Norte, Sur, Este y Cutral Co–Plaza Huincul.

Entre las obras más relevantes se encuentran:

El Complejo La Meseta , de 10.300 m², que unificará áreas policiales y operativas en el oeste de la capital.

Un nuevo destacamento en Isla 132 , para acompañar el crecimiento urbano y turístico.

El futuro edificio del Departamento Antinarcóticos, de 1.700 m².

Estas intervenciones buscan mejorar los tiempos de respuesta, reforzar la presencia territorial y acompañar el aumento poblacional de la provincia.

Una estrategia que combina obra pública, ordenamiento y respuesta estatal

El avance del plan penitenciario y el despliegue de infraestructura policial configuran la etapa más concreta de la Emergencia Penitenciaria. Con inauguraciones, obras en ejecución y proyectos próximos a iniciar, el Gobierno provincial apunta a un sistema más equilibrado, seguro y preparado para los próximos años.