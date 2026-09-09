Neuquén será sede del XIX Foro de Calidad y Equidad Educativa de Educar 2050, un encuentro que buscará poner en discusión el presente y el futuro de la educación en la provincia y su vínculo con el desarrollo productivo. La jornada se realizará el martes 15 de septiembre, de 9 a 12.30, en el Auditorio Ene del Polo Científico Tecnológico y contará con la participación de autoridades, especialistas y representantes del sector empresarial.

Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, brindó detalles sobre el encuentro durante una entrevista en el programa La segunda mañana que se transmite por AM550. Allí destacó la importancia estratégica de Neuquén y planteó el desafío de transformar los recursos naturales de la provincia en una verdadera riqueza de recursos humanos, especialmente frente al crecimiento de la actividad hidrocarburífera y las necesidades de mano de obra calificada.

El XIX Foro de Calidad y Equidad Educativa se realizará el martes 15 de septiembre en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén.

Uno de los principales ejes de preocupación estará puesto en los aprendizajes básicos. Según explicó Álvarez Trongé, los resultados educativos muestran dificultades importantes en matemática y comprensión lectora. También remarcó que la discusión no debería quedar limitada al Estado y los gremios, sino que requiere el compromiso de las familias, los docentes, los medios de comunicación, las empresas y la sociedad en su conjunto.

El foro tendrá dos paneles. El primero abordará el estado de situación y los desafíos de la educación en la Cuenca Neuquina, con la participación de Ana Pechen, Patricio Durán y Fernando Halperin. El segundo estará enfocado en la empleabilidad y la necesidad de una educación de calidad para acompañar el desarrollo de la Cuenca y del país, con referentes de empresas como SIMA, Techint, Tecpetrol, Vista Energy y Deloitte.

Especialistas y referentes empresariales debatirán las necesidades de formación frente al crecimiento de Vaca Muerta.

Durante la entrevista, el presidente de Educar 2050 también sostuvo que la industria tiene un rol importante en el acompañamiento de todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta la formación técnica y universitaria. En ese sentido, planteó que no alcanza con mejorar la infraestructura escolar, sino que es necesario trabajar sobre los aprendizajes, medir resultados y generar herramientas que permitan mejorar la educación de manera sostenida.

El encuentro contará además con una clase magistral a cargo de la politóloga e investigadora Guillermina Tiramonti. La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, estará a cargo de la apertura institucional y también fue invitado el gobernador Rolando Figueroa. La actividad tendrá modalidad presencial y virtual, y las acreditaciones comenzarán a las 8.30.

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