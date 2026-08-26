Una ciudad entera, bajo una misma pantalla

Neuquén dio un nuevo paso en la transformación de su sistema de movilidad con la inauguración del Centro de Información Urbana (CIU), una plataforma que concentra en un mismo lugar información en tiempo real sobre el tránsito y distintos servicios de la capital.

El sistema permite visualizar el funcionamiento de los semáforos inteligentes, el transporte público, taxis, remises, el sistema Si Bici y la recolección de residuos. Además, incorpora inteligencia artificial para administrar los tiempos de los semáforos según el flujo vehicular.

El dato que marca la dimensión del proyecto es contundente: Neuquén es la primera ciudad de Argentina con el 100% de su tránsito visualizado y operado en tiempo real, según explicó Fernando Ferrero, gerente de Tacuar, la empresa responsable del sistema tecnológico.

Mariano Gaido aseguró que "Neuquén pica en punta desde el punto de vista tecnológico". Foto: Gentileza

“Neuquén pica en punta desde el punto de vista tecnológico y es la ciudad más moderna del país respecto a esta tecnología”, afirmó el intendente Mariano Gaido durante una entrevista con el móvil de la AM550, en diálogo con "La mañana es de la primera".

Para el jefe comunal, la centralización de la información permitirá que los equipos municipales puedan administrar, proyectar y planificar el crecimiento de la ciudad con información concreta.

El Centro de Información Urbana concentra datos de tránsito y servicios. Foto: Facundo Rocha, Móvil Prima Multimedios

Así funciona la inteligencia artificial en los semáforos

El sistema ya se aplica sobre el corredor Doctor Ramón-Leloir y permite que las cámaras registren el flujo vehicular en tiempo real.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, explicó que a partir de ese conteo se determina cuánto debe durar, dentro del ciclo semafórico, la onda verde y cuándo deben habilitarse los cruces que atraviesan la vía principal.

“Esto permite darle jerarquización en cuanto a tiempos a la vía con mayor carga vehicular e ir alternando los tiempos dentro de parámetros establecidos por municipio”, detalló.

El sistema no elimina los cortes semafóricos, sino que ajusta los ciclos dentro de los parámetros establecidos. Se mantienen, además, las condiciones de seguridad previstas: el amarillo dura seis segundos y existen cinco segundos de destellos verdes antes del cambio.

La tecnología también permite detectar automáticamente desperfectos. En lugar de depender exclusivamente de un aviso telefónico o radial, el propio sistema informa cuando existe una falla, lo que permite acelerar la respuesta operativa.

La IA ajusta los ciclos semafóricos según el flujo vehicular en tiempo real. Foto: Facundo Rocha, móvil Prima Multimedios

Más que semáforos: el mapa de la ciudad que viene

El CIU no fue pensado solamente para ordenar el tránsito. La información reunida permitirá observar cómo funciona la ciudad y utilizar esos datos para proyectar nuevas soluciones.

María Pasqualini, jefa de Gabinete municipal, destacó que el centro permitirá monitorear toda la ciudad y no solamente los corredores que ya cuentan con semáforos inteligentes.

“Estamos dando ese paso significativo a tener un gemelo en la ciudad”, sostuvo.

La herramienta permitirá trabajar sobre futuros recorridos de colectivos, nuevas bicisendas, ampliaciones del servicio de recolección y otras necesidades que surjan a medida que Neuquén continúa creciendo.

La escala del desafío también se refleja en el movimiento cotidiano: durante las horas pico ingresan a la ciudad alrededor de 180 mil a 200 mil vehículos.

“Estos semáforos y el uso de la IA van a permitir algo que es muy importante para la vida de los neuquinos, que es la utilización de su tiempo y generar calidad de vida”, señaló Pasqualini.

La municipalidad de Neuquén inauguró el CIU. Foto: Facundo Rocha, móvil de Prima Multimedios

Un sistema preparado para funcionar las 24 horas

La infraestructura tecnológica también fue diseñada para sostener la operación ante eventuales fallas.

Ferrero explicó que la ciudad cuenta con módulos de respaldo para reemplazar rápidamente el hardware que pudiera presentar inconvenientes. El sistema de conexión utiliza fibra óptica y dispone de un respaldo automático.

Ante una interrupción, puede pasar a funcionamiento manual mientras los operadores continúan trabajando desde el CIU y reciben soporte técnico permanente desde el centro de Tacuar en Santa Fe.

“En algunas capitales de otras provincias hay tramos o sectores, pero únicamente en la ciudad de Neuquén es el 100% de despliegue y es la primera ciudad de Argentina”, remarcó Ferrero.

El proyecto coloca a Neuquén en una escala diferente: ya no se trata solamente de instalar semáforos inteligentes, sino de reunir en un mismo centro la información que permite entender cómo se mueve la ciudad, detectar lo que ocurre y utilizar esos datos para decidir qué hacer después.