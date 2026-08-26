Neuquén pone en marcha los semáforos inteligentes: la IA decidirá cuándo cambiarán las luces

La movilidad urbana tendrá un nuevo capítulo en Neuquén capital. Desde este miércoles la Municipalidad tendrá un nuevo Centro de Información, para el análisis exclusivo de los datos vinculados a los servicios públicos de la ciudad.

El espacio tiene como finalidad orientar la toma de decisiones luego del análisis de la información obtenida en las diferentes áreas municipales. Para esto, se utilizarán herramientas de inteligencia artificial para elaborar esos indicadores.

El punto de partida serán los semáforos de Leloir

Mariano Gaido, intendente de la capital provincial, había firmado en mayo un contrato para modernizar las 338 esquinas semaforizadas de Neuquén con la aplicación de tecnología de inteligencia artificial. La inauguración de este miércoles pondrá en funcionamiento estos semáforos inteligentes con una primera prueba en calles Leloir y Doctor Ramón.

La prueba piloto se realizará en calles Leloir y Doctor Ramón.

Este nuevo sistema no va a cambiar la estructura visual de los semáforos, pero incorpora sensores y cámaras para enviar permanentemente información al centro de monitoreo. Allí, la IA decidirá la duración de cada luz verde o roja, dependiendo de la cantidad de vehículos que circulen. La red estará conectada mediante fibra óptica de alta velocidad, para ajustar los tiempos de los semáforos según esa demanda real de cada cruce.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, explicó durante la última reunión de gabinete que la iniciativa buscará transformar la información disponible en una herramienta para la gestión. “Vamos a poder tomar definiciones políticas en base a análisis por inteligencia artificial”, afirmó.

Con la inauguración prevista para este miércoles y la próxima puesta en marcha de la Sala de Información Municipal, la inteligencia artificial comenzará a tener una aplicación concreta en Neuquén. El sistema semafórico y la avenida Doctor Ramón- Leloir serán los primeros espacios donde esa tecnología pasará de la planificación a la gestión cotidiana.