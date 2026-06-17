Neuquén pone en marcha los primeros semáforos inteligentes: comenzaron las pruebas para mejorar el tránsito en Leloir

La Municipalidad de Neuquén avanza con la modernización de la red semafórica de la ciudad y ya comenzaron las primeras pruebas de los nuevos sistemas inteligentes sobre la avenida Doctor Ramón Leloir, uno de los corredores con mayor circulación de vehículos durante los horarios pico.

La primera etapa del proyecto permite el monitoreo y la sincronización remota de los equipos, mientras que en una segunda fase se incorporarán cámaras con inteligencia artificial capaces de adaptar los tiempos del semáforo según la demanda vehicular en tiempo real.

En diálogo con La Primera Mañana de AM550, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional del municipio, Noelia Rueda Cáceres, explicó que los trabajos comenzaron hace un mes, luego de la formalización del contrato con la empresa adjudicataria de la actualización tecnológica.

Noelia Rueda Cáceres explicó los avances del proyecto y los próximos pasos tecnológicos del sistema.

“En estos 30 días de trabajo hemos podido empezar con la actualización de muchas esquinas semaforizadas, en especial la avenida Doctor Ramón Leloir, porque es uno de los ingresos con mayor carga vehicular en horario pico de nuestra ciudad”, señaló la funcionaria. Además, indicó que los nuevos controladores ya permiten operar los equipos desde una central y detectar posibles fallas sin necesidad de que las cuadrillas deban trasladarse hasta cada intersección.

Una onda verde para mejorar la circulación

La actualización de los controladores en Leloir quedó finalizada esta semana y desde ahora comenzará una etapa de ajustes para lograr un mejor sincronismo en toda la traza. Según Rueda Cáceres, el objetivo es mantener una “onda verde” que permita una circulación más fluida y evitar las detenciones constantes provocadas por la descoordinación entre semáforos.

“Si se produce una desincronización por un corte de luz o cualquier otra situación, lo vamos a poder detectar en el momento y repararlo de manera remota. Esto nos permite llegar al conflicto con mucha más antelación que antes, cuando las cuadrillas debían ir al lugar, detectar la falla y volver a sincronizar toda la red”, detalló.

Actualmente, cada uno de los más de 338 semáforos de la ciudad funciona con parámetros propios y cualquier modificación requería la intervención presencial de los técnicos. Con el nuevo sistema, los equipos estarán conectados en red y podrán ser gestionados desde una computadora instalada en la central de monitoreo.

La próxima etapa: cámaras con inteligencia artificial

La funcionaria aclaró que esta primera instancia no incluye todavía el análisis mediante inteligencia artificial, pero será el próximo paso del proyecto. Las cámaras podrán detectar la cantidad de vehículos en circulación y ajustar automáticamente la duración de la luz verde según la demanda de cada momento.

“Hoy existe un tiempo fijo establecido de acuerdo a mediciones realizadas por personas, pero en el futuro el sistema va a analizar la carga vehicular en tiempo real y podrá modificar los tiempos semafóricos automáticamente”, explicó.

Mientras continúan los trabajos sobre Leloir, las cuadrillas ya avanzan en otros puntos estratégicos de la ciudad. La siguiente intervención importante será sobre la avenida Mosconi, en el tramo que no se encuentra en obra, desde Plottier hasta calle Gatica. También se realizan tareas en los corredores de Belgrano, San Martín, Salta y Jujuy, considerados claves por la gran cantidad de vehículos que ingresan diariamente hacia el centro neuquino.

La implementación de la tecnología también estará pensada para acompañar la futura habilitación de la Gran Avenida Mosconi, donde la mayor cantidad de carriles exigirá una gestión del tránsito más eficiente. “Aunque haya cinco carriles, si el conductor debe frenar cada dos o tres cuadras por una mala sincronización, igualmente se genera un entorpecimiento. La idea es tener un bloque de tráfico mucho más extendido y una circulación más fluida”, sostuvo Rueda Cáceres.

El cronograma prevé unos 60 días para completar la actualización de los software de los sistemas semafóricos y cerca de 20 días adicionales para instalar las cámaras, acondicionar la sala de monitoreo y colocar tótems de información variable que indicarán velocidades máximas permitidas o sugeridas para favorecer la circulación dentro de la onda verde. Desde el municipio estiman que gran parte de estas herramientas comenzarán a visualizarse durante el próximo mes.