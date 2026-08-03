Neuquén potencia su infraestructura técnica y le pone fin a los tráilers: quedó inaugurada la EPET 25 de Plottier

Esta mañana quedó inaugurado el nuevo edificio de la EPET 25 de Plottier, que contará con una superficie de 5.325 metros cuadrados y capacidad para unas 400 personas, entre estudiantes, docentes y otros trabajadores. La obra demandó una inversión de más de $17.053 millones.

El nuevo edificio, que fue construido a través del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, cuenta con diez aulas, laboratorio, aula para jefe de talleres, 19 talleres, biblioteca, sala de representación, salón de usos múltiples, dirección, vicedirección, regente, secretaría administrativa y archivos, sala para docentes, sala para no docentes, gabinete de asesor pedagógico, sala MEPs, sala de uso común de estudiantes, recepción y guardia.

El establecimiento posee una matrícula superior a los 270 estudiantes y brinda la orientación de Técnico en Energías Renovables.

La semana pasada se retiraron 19 tráilers afectados al espacio donde actualmente funciona el establecimiento educativo. Desde su origen hasta la actualidad, esta institución dictó clases de manera provisoria en un espacio alquilado, al que se sumaron estos dispositivos transitorios para aulas y sanitarios.

Al inicio de la actual gestión, la provincia dependía del alquiler de alrededor de 700 tráileres para contener el excedente de matrícula o albergar instituciones que nacieron dictando clases en estos módulos. El gobernador Rolando Figueroa dispuso la erradicación de las aulas tráilers y, a través de una inversión histórica en infraestructura educativa, ya se logró dar de baja prácticamente a la mitad de esas unidades.

Nuevos edificios para escuelas técnicas

El Gobierno consolida la infraestructura educativa con más de 100.000 metros cuadrados de nuevos edificios escolares y espacios nuevos en ejecución, de este total unos 65.000 corresponden a escuelas técnicas.

Actualmente se encuentran en ejecución los nuevos edificios de las EPET 23 de Añelo, 24 de Rincón de los Sauces, 26 de San Patricio del Chañar, 27 de Neuquén capital, 28 de Villa La Angostura, 29 de Centenario, 30 de San Martín de los Andes, otra anunciada para Cutral Co y se proyecta la reubicación en un nuevo edificio de la EPET 13 de Chos Malal.

Además, se encuentran en proceso de ampliación de talleres las EPET 15 de Zapala, 21 de San Martín de los Andes, 17 de Neuquén capital y 9 de Plottier, mientras que ya está planificada la ampliación de la EPET 4 de Junín de los Andes.

Para el desarrollo de estas obras, que se afrontan con recursos propios, se destinan más de $165.000 millones.

“No podemos estar orgullosos de vender nuestros recursos si los chicos no tienen escuelas”

El gobernador Rolando Figueroa expresó: “En nombre del Estado que hoy me toca presidir, les quiero decir que desde lo más profundo del equipo nos surge pedir disculpas. Que en una provincia con recursos los chicos tuvieran que estudiar en cubos de lata debiera avergonzar a muchos”.

En ese sentido comentó: “Tomaron decisiones de crear escuelas sabiendo que lo único que podían hacer era alquilar tráilers. Ahí se ve cuando hay personas que piensan en la próxima elección; nosotros haciendo escuelas pensamos en las próximas generaciones, que es lo que hace poner el foco en este Neuquén del mañana. Es cuidar a nuestra gente, mirar el metro cuadrado, no podemos estar orgullosos de vender nuestros recursos si la gente la está pasando mal, si los chicos no tienen escuelas”.

“Estamos trabajando para eliminar esas aulas tráilers en distintas localidades de la Provincia, la gente no se deja engañar. Cuidar nuestro principal recurso es cuidar nuestro futuro y eso es construir a partir de la movilidad social que puede otorgar esta herramienta revolucionaria que es la educación”, manifestó Figueroa en su emotivo discurso.

Indicó además que “lo fundamental es educarse para que nadie nos pueda poner el pie encima. Hay personas que confunden libertad con el sálvese quien pueda que está construido a partir de algunos que ya tienen una ventaja respecto al resto. El Estado debe estar presente igualando líneas de partida en todos los lugares”.

“Vamos por un desarrollo federal de la Provincia. Los neuquinos vivimos un desafío generacional de poner en pie a la Provincia en la última gran oportunidad que tenemos”, comentó el mandatario norpatagónico.

“No se gasta la plata en ñoquis, se invierta en salud, en educación, en seguridad, en el metro cuadrado de cada neuquino”, concluyó.

“La escuela es mucho más que un edificio. Hacer escuela implica comprometerse emocional, personal, profesional y físicamente”

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez expresó que “la escuela es mucho más que un edificio. Hacer escuela implica comprometerse emocional, personal, profesional y físicamente para construir la identidad de un proyecto colectivo que luego tiene un nombre, que tiene un número y que hoy acá es la historia de la EPET 25”.

“Me quiero tomar un momento para saludar a los estudiantes y equipos de conducción de la EPET 13 de Chos Malal, que se acercaron hasta acá para ver de qué se va a tratar el sueño que ellos tienen; a la EPET 24 de Rincón de los Sauces, que está en un camino parecido al que transitó la EPET 25; a la 26 de San Patricio del Chañar, a la 23 de Añelo, a la 29 de Centenario, a la 27 o a la nueva de Neuquén, a la 30 de San Martín de los Andes y a la 28 de Villa La Angostura. Todos vinieron a compartir este momento, pensando que en próximos meses y años van a tener la misma posibilidad”, comentó.

La ministra indicó que “son todas escuelas que están en ejecución o que vamos a poner en ejecución en los próximos meses” y aseguró que son producto “de la decisión política de un gobierno que empezó desde el primer día de su gestión a mirar los números de la provincia para ordenarlos y poner luego ese orden en función de las prioridades que los neuquinos y las neuquinas durante muchos años reclamamos”.

“En Neuquén cambiamos y decidimos poner al gobierno y al Estado al servicio de las necesidades y de los intereses de todos y todas”, sostuvo Martínez y agregó: “Todas las jurisdicciones del país están reclamando inversión en infraestructura, salario, equipamiento y mejores condiciones laborales”. “Miren si no es importante hablar de los contrastes y de la importancia de la decisión política, porque todas esas cosas en Neuquén están pasando producto de la decisión de este gobernador y de este Gobierno provincial”, concluyó.

“Es realmente lo que se merecen los estudiantes y la comunidad educativa”

La intendenta de Plottier, Malena Resa destacó que el nuevo edificio “es realmente lo que se merecen los estudiantes y la comunidad educativa”. “Un edificio nuevo no son solo ladrillos, son los espacios que se necesitan para aprender mejor, socializar y tener identidad”, expresó.

“También es un mensaje para la comunidad de Plottier, porque toda esta parte de la ciudad va a cambiar”, consideró Resa y aseguró que “nada de esto pasa sin que haya una decisión de fondo, una decisión política de invertir en educación. Gracias gobernador por pensar en Plottier, por pensar en la educación y por pensar en la educación técnica”.