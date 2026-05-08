Las plazas de Neuquén siguen cambiando de cara, con temáticas originales, regionales y que se identifican con la identidad argentina y neuquina. Esta vez no será con una obra aislada ni con un solo barrio como protagonista: la ciudad proyecta la construcción de 20 nuevos parques temáticos que empezarán a tomar forma en distintos sectores y que este viernes darán un paso clave con la apertura de sobres para la compra de los juegos.

La iniciativa apunta a sumar espacios recreativos con identidad propia, pensados para que cada plaza tenga una temática diferente y se transforme en un punto de encuentro para vecinos de toda la ciudad.

La primera tanda ya tiene nombre y estilo definido: habrá una plaza inspirada en Mafalda, otra dedicada al benteveo y una tercera vinculada a la energía.

Las primeras plazas ya tienen ubicación

La subsecretaria de Administración e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, confirmó en diálogo con el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, de la AM550, que el municipio ya trabaja sobre los espacios donde se instalarán los primeros parques.

“Estamos preparando las plazas donde van a ir estos parques”, explicó.

Uno de los primeros proyectos avanzará en la esquina de Paimún y Pomona. Otro estará ubicado en el Paseo Limay, en barrio Belgrano, mientras que una tercera plaza se construirá en San Lorenzo Norte.

La funcionaria detalló que las tareas previas incluyen obras de iluminación, riego y acondicionamiento para que los espacios estén listos cuando lleguen los juegos.

Una plaza que cuente algo

La idea del municipio es que cada parque tenga una identidad vinculada a elementos reconocibles de la ciudad, del país o de la vida cotidiana de las infancias.

“La plaza Mafalda será en el barrio Confluencia, por ejemplo, y en el Paseo Limay va un lugar para el Benteveo, parecida a la que tuvo la temática del zorro, y en el oeste tendremos la plaza de las energías”, explicó Rueda Cáceres.

La propuesta sigue la línea de otros espacios temáticos inaugurados en los últimos años que rápidamente se transformaron en puntos de reunión para familias, chicos y visitantes de distintos barrios.

Barrios que empiezan a sumar lugares de encuentro

Desde el municipio remarcaron que los nuevos parques no estarán concentrados en una sola zona, sino distribuidos en distintos sectores donde todavía faltaban obras de este tipo.

“Estas nuevas van a estar en barrios donde no pudimos hacer obras importantes”, señaló la funcionaria, y agregó que el objetivo es que cada barrio tenga al menos una plaza cercana.

En esa planificación aparecen sectores como Progreso y Huliches, San Lorenzo Norte, entre otros barrios que podrían incorporar nuevos espacios recreativos.

Juegos nuevos y plazas llenas

La apertura de sobres para la compra de los juegos se realizará este viernes a las 10 en la Municipalidad del centro y luego continuará en la plaza del barrio Confluencia.

La licitación incluye equipamiento para los 20 parques proyectados.

“Hoy son muy concurridos. Tienen que ser accesibles para barrios aledaños, con iluminación, lugares para estacionar. Porque siempre que inauguramos uno, es instantáneo que la gente empieza a ir a visitar”, afirmó Rueda Cáceres.

Mientras avanzan los trámites para adquirir los juegos, cuadrillas municipales ya trabajan sobre el terreno para acelerar los plazos y dejar listos los espacios que, en poco tiempo, volverán a llenar de movimiento sectores que hasta hace poco estaban vacíos.