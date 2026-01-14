La Municipalidad de Neuquén avanza con la inauguración de nuevos parques temáticos en Santa Genoveva y Parque Norte, espacios diseñados para la recreación familiar, el fortalecimiento del espacio público y la integración de vecinos de todas las edades, con juegos innovadores, accesibilidad e iluminación moderna.

En este marco, Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria coordinativa y administrativa del municipio, brindó detalles en el Noticiero Central de CN 24/7 Canal de Noticias, sobre las próximas inauguraciones previstas en Parque Norte y Santa Genoveva.

Rueda Cáceres explicó que estos espacios forman parte de la primera camada de parques temáticos correspondientes al presupuesto 2025, una inversión inicial impulsada por la gestión del intendente Mariano Gaido. “Son parques que ya están en desarrollo y próximos a inaugurarse, pensados para fortalecer el uso del espacio público, con propuestas integradoras, accesibles y seguras para todas las edades”, señaló.

En el caso de Santa Genoveva, la inauguración está prevista para fines de enero, en la Plaza Las Américas. Allí se instalará un mangrullo temático denominado “Refugio del Bosque”, inspirado en una casita del bosque, que contará con piso blando, hamacas, calesitas y postas saludables, orientadas al disfrute familiar y al encuentro comunitario.

Por su parte, Parque Norte sumará dos grandes atractivos. En el sector conocido como el Balcón del Valle se colocará el mangrullo “Zorro”, un juego en altura con toboganes, piso blando y cuevas, inspirado en la fauna local. Además, detrás del observatorio se instalará un mangrullo “Cueva”, que simula cavernas y utiliza colores representativos de la barda neuquina, reforzando la identidad natural de la ciudad. Estas obras se inaugurarán entre principios y mediados de febrero, siendo el mangrullo Zorro el de mayor inversión dentro de esta primera etapa.

La funcionaria destacó el impacto positivo que ya han tenido los parques temáticos inaugurados previamente, como el de La Trochita, el Parque del Este y el dinosaurio del barrio Unión de Mayo. “Han sido muy bien apropiados por la comunidad, con un uso intensivo por parte de las familias y sin hechos de vandalismo. Incluso en horario nocturno, gracias a la iluminación LED, los espacios siguen siendo muy concurridos”, remarcó.

En cuanto a la inversión, Rueda Cáceres precisó que el municipio destinó más de 3.000 millones de pesos en esta primera etapa, que incluye no solo la compra de los juegos, sino también obras de hormigón, mobiliario urbano, iluminación, riego y reforestación.

Adelantó que para 2026 se proyecta la construcción de 20 nuevos parques temáticos en distintos sectores de la ciudad, con temáticas variadas como deportes, cultura, circo y juegos de escalada, con el objetivo de que cada vecino tenga un espacio recreativo de calidad a pocos minutos de su casa.

Por su parte Juan Martín Gonzáles, director de Proyectos y Espacios Verdes, explicó que el nuevo parque de Santa Genoveva se llama Mangrullo Refugio del Bosque y contará con juegos nuevos, posta saludable y veredas nuevas en una superficie aproximada de unos 350 metros cuadrados: “Las familias van a encontrar un juego completamente nuevo y renovado con subibajas, calesitas y con hamacas. Lleva un piso blando para hacer un parque completamente seguro para que todos jueguen y nadie se lastime”, finalizó.

Mira la entrevista completa: