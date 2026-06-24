Neuquén prepara un desfile cívico-militar para el 9 de julio con fuerzas de seguridad y veteranos de Malvinas

Neuquén, a través de la Fundación del Banco Provincia (BPN), invita a toda la comunidad a participar del acto y desfile cívico-militar que se realizará el próximo 9 de julio para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

La actividad se realizará desde las 14.30 en Mitre al 200 de la Capital y reunirá a instituciones, organizaciones y vecinos en una jornada que ya se ha convertido en una tradición para celebrar una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional.

Está confirmada la participación de escuelas, fuerzas de seguridad, organismos gubernamentales, veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas y agrupaciones gauchas, que tendrán a su cargo el tradicional cierre con jinetes; como así también la Banda de la Policía.

La Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino ofrecerá chocolate caliente para los asistentes, una propuesta que forma parte de los festejos.

Por tercer año consecutivo, el Gobierno de Neuquén encomendó a la Fundación BPN la organización, que busca fortalecer los valores patrios y promover la participación de la comunidad en una celebración abierta y gratuita.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, el Ejército Argentino, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Municipalidad de Neuquén y los centros de Veteranos y ExCombatientes de la Guerra de Malvinas.





