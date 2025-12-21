El ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares habló en el programa Neuquén.Ar que se emite por AM550. Hizo un balance de los acuerdos con los cuatro gremios estatales en relación a la pauta salarial 2026 y se refirió a lo que fue la gestión de la cartera que conduce en el corriente año.

“Contando con el acompañamiento de gran parte del equipo de Gobierno pudimos acordar la pauta salarial. Uno debe ser agradecido con las organizaciones sindicales que pudieron comprender el contexto macroeconómico, cómo es nuestra coyuntura en la previsión para el año entrante. Después de varias reuniones, logramos con diálogo cerrar las paritarias con los cuatro gremios, lo que es importante porque da previsibilidad a los trabajadores y a usuarios de cada servicio que brinda la Provincia. El Estado está muy presente, y ahora se garantiza que no se van a resentir los servicios. No es menor el impacto de la pauta en el circuito económico de la región, es bueno el acuerdo en función de estas variables. En el resto de las provincias no sucede la actualización por IPC. Obviamente que analizamos primero la macroeconomía. Con los tres sindicatos volveremos a hablar en junio”, expresó en primer lugar el ministro de Gobierno provincial.

Sobre la misma línea manifestó: “Neuquén tiene en su componente presupuestario variables que son muy relativas sobre el control que puede ejercerse. Regalías por ejemplo, el valor del barril, el tipo de cambio y la inflación porque hubo un desfasaje importante en relación al 2024. Logramos compensar porque hubo más producción petrolífera. Estructuramos un presupuesto con un valor de US$63.8, hoy está debajo de US$60, y hay consultoras que estiman, por un contexto global donde hay sobreproducción, que eso podría provocar que el precio del petróleo caiga”.

“Todas las áreas de Gobierno debemos trabajar para sostener la previsibilidad presupuestaria porque es lo que le genera confianza a la ciudadanía, y nos permite gestionar y cumplir el acuerdo que cerramos”, añadió.

Consultado por cuál es la masa salarial de la Provincia, Jorge Tobares respondió: “Es un 67% de nuestros ingresos corrientes. Desde el primer día de la gestión, frente al desequilibrio que evidenciamos en lo financiero producto de la deuda que heredamos, se marcó una línea de ahorro y austeridad, eliminación de gastos innecesarios en relación al funcionamiento del Estado. Se comenzó con un proceso de innovación en materia normativa para hacer un procedimiento más ágil y transparente, para así tener mayor control sobre los gastos, sobre el recurso humano hicimos lo propio. Todos los ingresos tienen una observación por ejemplo. Cuando hubo obras que fueron transferidas a la Provincia, todas las áreas comenzaron con un proceso de renegociación”.

Además, Tobares indicó: “En materia educativa, hemos hecho una mejora de la inversión educativa, y es un desafío para nosotros sostener un plan que sea equitativo y que pueda sostenerse en el tiempo. Así mejoraremos el aprendizaje y el objetivo es que los estudiantes puedan alcanzar los niveles básicos de lengua y matemáticas. Avanzamos en políticas salariales indirectas con todos los sindicatos, permitiendo que los trabajadores accedan a las becas Gregorio Álvarez. Ahora ampliamos la posibilidad de que todos los trabajadores puedan acceder a tierra y vivienda que está ejecutando a través del programa Neuquén Habita”.

Acerca de la decisión del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa de despedir a empleados estatales que no cumplían con sus tareas comentó: “Hemos encontrado una muy buena receptividad de los gremios en lo que tiene que ver con este tipo de políticas de control de la presencialidad. Algunas personas hace años no iban a trabajar. Cuando esto empezó a ejecutarse comenzaron las tensiones y hubo críticas sobre casos puntuales, pero el control de recursos humanos no tuvo observaciones de parte de los sindicatos. Tuvimos una política acentuada sobre la salud de los trabajadores, queremos mejorar ese servicio de control. Hay un gesto de gobernanza, porque compartimos una responsabilidad que es tratar de llevar al usuario el servicio que se merece”.

Sobre el inicio de clases estipulado para el 25 de febrero, Tobares dijo: “El objetivo del Gobernador es consensuado con el área educativa. La idea es que se colabore entre todos para que las clases empiecen en tiempo y forma. El acuerdo lo que busca es que los docentes y los alumnos estén en las aulas y las escuelas estén en condiciones. Hay una cultura de diálogo en términos de beneficio colectivo. El impacto en términos sociales es exponencial”.

En el mismo sentido opinó: “La inversión en educación tiene como finalidad tener un sistema equitativo, que pueda sostenerse y que contemple a la mayor cantidad de estudiantes posible. Entendemos que la educación es la herramienta que nos permitirá enfrentar una realidad compleja, restrictiva, y el desafío es que estén formados desde lo profesional”.

Finalmente, el ministro de Gobierno se refirió al acuerdo paritario con UNAVP: “Viales nos requirió la reapertura para cubrir vacantes de personas que se fueron jubilando. Ahora hay una actividad en las tareas de conservación de rutas viejas, más allá de llevar a cabo nuevas obras. Hicimos una fuerte inversión en equipamiento, y el gremio hace una valoración positiva respecto de eso. Las rutas potencian el desarrollo económico, diversifican la matriz, contribuyen al turismo. El déficit en infraestructura que recibimos estuvo en el orden a US$4.000 millones”.

