El Gobierno de Neuquén, representado por el ministro Jorge Tobares, recibió esta mañana a autoridades de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo para la pauta salarial 2026.



De acuerdo a lo que pudo conocer MejorInformado, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa realizó un ofrecimiento que contempla actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero y junio, como así también un bono extraordinario no remunerativo por $350.000 para la segunda quincena del primer mes del año entrante.



El documento de la mesa salarial, al que tuvo acceso este medio, detalló en cuanto a la oferta salarial del Gobierno:



“Aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre el mes de enero 2026 a junio de 2026. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2026 y julio de 2026: actualización abril de 2026: se considerará el salario del mes de marzo de 2026 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Actualización julio 2026: IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2026. Dichas variaciones de I.P.C. a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del índice de precios al consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén (D.P.E. y C.), y el cincuenta por ciento (50%) del indice de precios al consumidor (I.P.C.) elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.) para el total nacional”, menciona como primer punto.



“Una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, de Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($350.000), a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero 2026. Para el supuesto de los sectores que se encuentren sujetos a incrementos vinculados a otros acuerdos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, sólo podrán percibir este concepto, edando excluidos de cualquier otra percepción extraordinaria”, detalla como segundo punto.



Como tercer punto, indica: “Una compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del 2026, equivalente a la actualizacion del importe abonado por este concepto en el mes de septiembre 2025 por la variación del IPC ponderado del mes de septiembre 2025 a marzo 2026 inclusive, a pagar durante el mes de abril de 2026. Los trabajadores comprendidos en el presente concepto son los encuadrados en las leyes: 3487, 3046, 3077, 3215, 3326, 3373,3475, 2937, 3476, 2942, 3395, 3524, 3543 у 3523. Quedando excluidos de la presente compensación las/os trabajadores de ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS”.



Finalmente señala: “Actualizar por IPC ponderado los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22”.

El acta salarial manifiesta también que la propuesta realizada por el Gobierno al gremio ATE será debatida en el ámbito de asambleas, aunque hay buena voluntad para que sea aceptada.

