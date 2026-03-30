El Gobierno se reunió con ATE y desactivó el paro que había pactado el gremio

El Gobierno de Neuquén recibió a representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el conflicto suscitado en el ámbito del Consejo Provincial de Educación (CPE), con el objetivo de abordar los planteos formulados por la entidad gremial y propiciar una instancia de entendimiento. Como resultado del encuentro, el gremio canceló las medidas de fuerza.



Durante la reunión, se acordó la realización de encuentros específicos para revisar cuestiones técnicas y administrativas, mecanismos de gestión y situación edilicia de algunos establecimientos educativos. Ante el levantamiento de la medida, las instituciones educativas retomarán sus actividades en los turnos tarde y vespertino.



Participaron en representación del Ejecutivo el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos a cargo del Ministerio de Educación, Jorge Tobares; por el Ministerio de Economía, Producción e Industria, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano y el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González; por el CPE, su presidenta Glenda Temi, el asesor legal de la cartera educativa Marcelo Bagés y la técnica Graciela Bonelli; y por ATE, Carlos Quintriqueo, Ariel Gallardo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Sebastián Zúñiga y Victoria Olmedo.

