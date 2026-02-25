Neuquén anunció la liquidación de salarios a los trabajadores estatales: cuándo se paga

Este viernes, 27 de febrero, el Gobierno de Neuquén le depositará los haberes correspondientes al mes de febrero a la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública y para jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).



Así lo anunció el Ministerio de Economía, Producción e Industria que encabeza Guillermo Koenig al remarcar que la medida alcanza a los agentes activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y organismos descentralizados.



La administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa continúa garantizando el pago de salarios antes de la finalización del mes, gracias al programa de austeridad implementado para optimizar los recursos del Estado, eliminar gastos innecesarios y fortalecer las partidas destinadas a áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

