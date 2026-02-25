¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 25 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Neuquén anunció la liquidación de salarios a los trabajadores estatales: cuándo se paga

La Provincia informó que este viernes 27 de febrero, los empleados del Estado tendrán depositados sus haberes correspondientes al corriente mes. También cobrarán los jubilados y pensionados.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 09:32
PUBLICIDAD

Este viernes, 27 de febrero, el Gobierno de Neuquén le depositará los haberes correspondientes al mes de febrero a la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública y para jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).


Así lo anunció el Ministerio de Economía, Producción e Industria que encabeza Guillermo Koenig al remarcar que la medida alcanza a los agentes activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y organismos descentralizados.


La administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa continúa garantizando el pago de salarios antes de la finalización del mes, gracias al programa de austeridad implementado para optimizar los recursos del Estado, eliminar gastos innecesarios y fortalecer las partidas destinadas a áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD