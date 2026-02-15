EPAS busca restablecer un acueducto que brinda el 30% del agua potable en la Comarca

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, trabaja con personal propio y profesionales externos para poner en marcha una bomba que está paralizada en el Lago Barreales.



El equipo afectado es una bomba de 1.700 HP, cuyo arranque depende de un variador de frecuencia que regula el caudal bombeado. El miércoles pasado, una sobrecarga de tensión eléctrica provocó la salida de servicio de este equipamiento, impidiendo hasta el momento su puesta en marcha.



Desde hace más de 48 horas, técnicos especializados del EPAS, junto a personal del EPEN y profesionales externos, trabajan de manera continua para detectar el origen de la falla y restablecer el funcionamiento del sistema.



El jueves, el organismo activó el plan de contingencia previsto para este tipo de situaciones. En una primera instancia, se realizaron maniobras operativas con personal propio que no arrojaron resultados positivos, por lo que se decidió convocar a especialistas externos para reforzar las tareas técnicas.



Cabe destacar que estas bombas están dimensionadas para transportar caudales futuros del acueducto, en función del crecimiento poblacional proyectado para las localidades de la comarca. Por este motivo, el sistema no puede operar sin el variador de frecuencia, ya que se impulsaría un volumen de agua superior al que la planta potabilizadora puede tratar de manera segura.



Actualmente, tres cuadrillas de especialistas trabajan en el establecimiento intentando reparar el variador, un equipamiento de fabricación internacional cuyo reemplazo demandaría varios meses, por lo que no representa una solución inmediata.



Activación de plan alternativo

En paralelo a los trabajos de reparación, el EPAS avanza en el análisis de alternativas técnicas para restablecer el funcionamiento del acueducto que abastece el 30% del sistema.



Una de las maniobras en estudio consiste en la instalación de una motobomba provisoria, vinculando la cisterna que recibe agua de la Estación 1 con la cañería de impulsión, sorteando la bomba actualmente dañada.



La principal complejidad de esta solución radica en los acoples de las cañerías, ya que el sistema opera con presiones cercanas a los 17 kilos, lo que requiere uniones especiales de acero y un montaje de alta precisión.



Durante la mañana del sábado, una empresa especializada se hizo presente en el lugar para evaluar la factibilidad técnica de esta alternativa y definir los pasos a seguir. En caso de avanzar, el montaje demandará algunos días debido a la magnitud de los equipos involucrados, aunque podría constituir una solución paliativa durante la temporada estival.



En este plan de contingencia participan activamente los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, que pusieron a disposición personal, maquinaria y recursos para acompañar al EPAS y minimizar el impacto en los vecinos de la comarca.

Uso responsable del agua

Actualmente, el suministro de agua potable se garantiza a través del sistema Buena Esperanza, que aporta el 70% de la producción y funciona con normalidad. Durante los últimos días, con temperaturas más bajas y consumos moderados, el servicio no se vio significativamente afectado.



Desde el EPAS se solicita a los vecinos extremar el cuidado del agua, priorizando su uso para consumo humano e higiene personal. Un uso responsable del recurso permitirá reducir al mínimo los cortes, que se realizarían únicamente durante la noche o en momentos puntuales del día para recuperar niveles en las cisternas.



