La Municipalidad de Neuquén comenzó un operativo preventivo en alrededor de 30 carnicerías de la ciudad para detectar la presencia de bacterias asociadas al Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad que afecta principalmente a niños pequeños y adultos mayores.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Día Nacional de la Lucha contra esta enfermedad, que se conmemora el 19 de agosto.

En diálogo con La Segunda Mañana, por AM550, el Director de Bromatología Ricardo Cañete explicó que hace años este síndrome se asocia al consumo de hamburguesas, principalmente las caseras, que suelen ser más gruesas y pueden contener la bacteria si se cocinan mal.

"Esta es una cepa muy particular, que es la O157H7, que es la que se tipifica para poder determinar la presencia o no de ese microorganismo, que es el que va a enfermar y que tiene una particularidad, afecta principalmente a los chiquitos menores de 5 años", comentó.

Para evitar estos riesgos, recuerda la importancia de que al momento de consumirla la carne no largue líquidos rosados."Si yo me compro un churrasco, la bacteria va a estar presente en superficie y la voy a poder eliminar muy fácilmente. Pero si yo compro carne picada, esa bacteria en superficie va a ocupar una mayor cantidad, entonces va a estar en todo el alimento, va a estar en el interior del alimento".

Detalló que se necesitan 75° para destruir el microorganismo hasta el centro del alimento, en caso de que no suceda un niño menor de 5 años puede padecer la enfermedad, por eso se intentan endurecer los controles.

La situación en Neuquén y el balance hasta el momento

En cuanto a los síntomas, Cañete relató que son diarrea sanguinolenta, la cual produce una toxina que afecta al riñón y en casos extremos la bacteria avanza hasta que se necesita diálisis o un trasplante renal.

"La prevención es una de las mejores medidas que podemos tomar. No solo a la hora de adquirir alimentos, sino siempre decimos. La prevención empieza por casa. Cuidar los alimentos que elaboramos en nuestra casa", agregó.

Este 19 de agosto es el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome, por ello desde Bromatología ya iniciaron una campaña con tres ejes principales. Primero verificar cuántas carnicerías hay en la ciudad, y a partir de eso hacer muestreos de carne picada.

"Todos los días lunes nosotros salimos a recorrer las carnicerías y tomamos muestra de carne picada. Si la pican en el momento, dejamos constancia de que se nos picó en el momento. Si la encontramos picada con anterioridad, dejamos constancia de esa situación. Tomamos la temperatura de ese productoy se lleva a analizar al laboratorio municipal de bromatología", explicó, añadiendo que empezaron con esta campaña hace un mes.

En caso de detectar la bacteria en la carne, se toman más medidas, lo cual hasta ahora no ha ocurrido en las carnicerías supervisadas.

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