Neuquén reúne a especialistas internacionales para analizar el avance del crimen organizado

Neuquén es sede de la segunda edición de la jornada internacional sobre Crimen Organizado. El gobernador Rolando Figueroa presidió hoy la apertura de este foro de análisis y reflexión sobre los retos que esta problemática genera en la era de las nuevas tecnologías, planteando delitos cada vez más complejos de perseguir, investigar y juzgar.

El objetivo de la jornada es ofrecer una posibilidad para profundizar el debate sobre las nuevas formas de delincuencia y su relación con los avances tecnológicos, reuniendo a líderes y especialistas de los sectores judicial, académico y de seguridad.

El crimen organizado transnacional representa hoy uno de los desafíos más acuciantes para los sistemas de justicia y seguridad. Argentina no es ajena a esta realidad, y eventos como este buscan generar puentes entre los actores públicos y privados que trabajan en la prevención, investigación y sanción.

Figueroa: “En Neuquén apuntamos a abastecer al mundo y para eso tenemos que entender qué está aconteciendo con las distintas formas delictivas y de qué forma se llevan adelante. Y tenemos que anticiparnos a toda la problemática”.

En su discurso de apertura, Figueroa remarcó que la lucha contra el crimen organizado “requiere el acompañamiento de los tres poderes del Estado, como lo hicimos con el combate al microtráfico”. Dijo que los tres poderes, actores sociales, intendentes y organizaciones “nos hemos involucrado, detectamos que se venía un problema y comenzamos a trabajar para poder combatirlo, en conjunto y en equipo”.

“Fue muy exitoso el proceso de trabajo”, consideró y aseguró que “todo esto lo podemos hacer porque tenemos una excelente policía”. “Tenemos una policía organizada, honesta, dedicada, enfocada y trabajadora, que está muy compenetrada con la problemática que tiene la sociedad”, sostuvo y expresó: “La Policía del Neuquén nos marca muchas veces el ritmo y nos permite avanzar”.

Durante las jornadas expondrán especialistas vinculados con la investigación del narcotráfico en Estados Unidos, Italia y Argentina.

El Gobernador enfatizó que en Neuquén “tenemos que prestar especial atención, porque si somos un faro de desarrollo, seguramente quienes viven del trabajo de los demás, también van a estar mirando para ver cómo pueden intervenir de manera ilícita en alguno de los procedimientos”. “Es muy oportuna esta jornada para ir preparándonos para todo lo que viene”, agregó.

Figueroa indicó que “es un deber que tenemos los tres poderes del Estado ir acompañándonos en esta evolución que va teniendo la provincia” y destacó que en Neuquén “siempre hemos sido pioneros en temas judiciales”.

Detalló que la Provincia cuenta con “el primer Código Procesal Penal de la República Argentina; también acabamos de sancionar en la Legislatura el Código Adversarial Civil, que se adecua a los tiempos modernos; y estamos trabajando para poder sancionar un nuevo Código de Familia, tomando teorías modernas y adecuándonos a lo que la sociedad va demandando”.

Por otra parte, destacó la sanción de la ley que avala el acuerdo con YPF para el proyecto de GNL y expresó que “el mundo está visualizando Neuquén”. “Tenemos que contribuir todos a generar el crecimiento en paz social”, dijo.

“Estamos apuntando a poder abastecer al mundo, brindar seguridad energética y para eso, sin lugar a dudas, debemos tener una mirada de qué está aconteciendo con las distintas formas delictivas”, sostuvo.

La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari agradeció al Gobernador por “estar apoyándonos en esta iniciativa tan importante, tan profunda y tan jugada”. “No es común ver grandes apuestas políticas, sobre todo en materia de temas como el que nos convoca hoy, que es el crimen organizado, que generalmente lo que despierta es retracción y no justamente proactividad y sinergia”, dijo y también remarcó el “apoyo incondicional” de Figueroa en la desfederalización de la lucha contra el microtráfico.

Gennari definió al crimen organizado como “un fenómeno multicausal”.

Explicó que las jornadas cuentan con la participación de expertos de nivel internacional, oriundos de Albania, Italia, Estados Unidos y Bolivia. “Son de los expertos más importantes que hay en el mundo en todos los tópicos y temas que vamos a recorrer”, indicó.

“Neuquén está siendo observada por el mundo y en esta dinámica aparecen las oportunidades para quienes están del lado incorrecto de la vida. O sea, quienes están hoy en el crimen organizado”, aseveró la vocal del TSJ.

Afirmó que el crimen organizado “ocupa la agenda de muchos países y otra vez Neuquén, como hizo con el microtráfico, da nuevamente un salto adelantado, pondera un escenario y, de alguna forma, trabajamos anticipadamente”. En Neuquén, el combate de estas organizaciones “se convirtió en un objetivo claro, permanente y en una política pública de las tres funciones del Estado”.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido consideró como “un orgullo” la realización de estas jornadas en la ciudad, que “se ha vuelto de las capitales más importantes de Argentina”. Dijo que eso está relacionado con “la gran oportunidad” que la provincia “le brinda al país”.

Destacó que a partir de la explotación de Vaca Muerta y del nuevo proyecto de GNL “estamos sin lugar a dudas en un antes y un después de nuestro futuro y la expectativa que generamos”. Recalcó que eso hace que “esta jornada sea muy importante a la hora de lo que es el crimen organizado, las situaciones delictivas y la modernización de estas situaciones a través de la tecnología”.

También participaron de la apertura de la jornada el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini y el fiscal general subrogante, Agustín García; entre otros.

Disertantes internacionales

La actividad se desarollará en dos jornadas, durante las que expondrán especialistas vinculados con la investigación del narcotráfico en Estados Unidos, Italia y Argentina; integrantes de organizaciones no gubernamentales; un juez de Albania y un juez de Bolivia, entre otros.

Disertarán hoy Andrés Torres, Jefe del Bureau de Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Distrito de Manhattan (EEUU) sobre “Crimen organizado, drogas y cooperación internacional”; Pedro Biscay, Abogado Director Ejecutivo del CIPCE, sobre “El costado económico de los delitos y el uso de la tecnología”; Julián Alfie, director del INECIP, acerca de “Mercado de armas, modelos de intervención”; Cecilia Amil Martin, Fiscal coordinadora de la Unidad Especializada en la investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre “Estupefacientes: claves para el abordaje en el mercado delictivo”; y Salvo Leotta, Comandante Carabinieri de Italia, expondrá sobre “Tráfico de drogas: evolución de la amenaza”.

En tanto, el viernes 26 será el turno de del Juez de la Corte Especial de Apelaciones para la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania, Engert Pëllumbi; el Coordinador del Área Diseño de Política Criminal de la subsecretaria de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Leandro Gastón; el Juez de Sentencia en el Tribunal Departamental de Justicia de Bolivia, Carlos Andrés Oblitas Álvarez; y el Coronel de la Guardia di Finanza de Italia, Antonio Aiello.





