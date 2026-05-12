La ciudad de Neuquén volverá a convertirse este miércoles 13 en uno de los principales puntos de encuentro del turismo regional. El Salón Rainbow del Casino Magic será sede de la 26° edición del Workshop Turístico “Más Turismo, Más Negocios”, una propuesta que cada año reúne a buena parte del sector turístico de la Norpatagonia y que ya se consolidó como uno de los espacios más importantes para generar contactos, mostrar destinos y abrir nuevas oportunidades comerciales.

La actividad es organizada por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Neuquén y Valles de Río Negro y contará con la presencia de agencias de viajes, operadores turísticos, prestadores, representantes de destinos y estudiantes vinculados a la actividad.

Un evento que busca mover al turismo regional

El Workshop tiene un objetivo concreto: reunir en un mismo lugar a quienes forman parte de la cadena turística para generar vínculos, presentar propuestas y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y los distintos destinos.

En un contexto donde el turismo se convirtió en una de las actividades económicas con mayor movimiento en la región, este tipo de encuentros también funcionan como una vidriera para mostrar el potencial de Neuquén y de toda la Patagonia ante operadores y empresas de distintos puntos del país.

“Cada nueva edición del Workshop representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el turismo regional desde el trabajo conjunto”, expresó Javier Barrueto, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Neuquén y Valles de Río Negro.

Además, sostuvo que “el turismo necesita permanentemente espacios de encuentro y articulación”.

Agencias, estudiantes y destinos en una misma jornada

Uno de los puntos destacados del evento será la participación de estudiantes de Turismo, que recorrerán el Workshop y podrán tomar contacto directo con empresas, agencias y prestadores que trabajan diariamente en la actividad.

La jornada también incluirá reconocimientos para agencias, sorteos y espacios de intercambio entre profesionales del sector.

Con el paso de los años, el Workshop fue creciendo hasta transformarse en un punto de referencia para el turismo regional, impulsando acuerdos, paquetes, promociones y nuevas conexiones comerciales que después impactan directamente en la actividad económica y el movimiento de visitantes.

El cronograma completo del Workshop

16:00 — Acto inaugural

16:15 — Inicio del Workshop

17:15 — Reconocimiento a agencias

17:30 — Coffee Break

18:00 — Sorteos (primera ronda)

18:30 — Visita de estudiantes de Turismo

19:30 — Sorteos (segunda ronda)

20:00 — Cierre del Workshop

Cómo obtener más información

Quienes quieran conocer más detalles sobre el evento pueden comunicarse a través del mail aavytnqn.vrn@gmail.com, por WhatsApp al 299 634-3377 o mediante el Instagram @aavytnqnvrn.