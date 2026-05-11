Durante décadas, el turismo latinoamericano se centró en atraer viajeros transoceánicos, especialmente de Europa y Norteamérica. Sin embargo, la tendencia global está cambiando y el segmento de los viajes de media distancia y el turismo regional se consolida como el motor más dinámico del sector a nivel mundial.

Según datos del Barómetro Mundial de UN Tourism, el turismo global cerró 2025 con 1.520 millones de llegadas internacionales, un 4% más que en 2024, generando ingresos por exportaciones turísticas estimados en US$ 2,2 billones. Pero el foco ya no está tanto en la cantidad de viajeros, sino en la preferencia creciente por destinos más cercanos.

Crecimiento sostenido de turismo en la región latina

El informe de Boston Consulting Group (BCG) publicado en junio de 2025 proyecta que el turismo doméstico y regional de media distancia serán los principales impulsores del crecimiento hasta 2040. Se estima que el turismo doméstico generará casi US$ 12 billones y el regional más de US$ 2 billones, triplicando su valor actual. Por contraste, el turismo de largo radio, aunque crecerá en términos relativos, representará la porción más pequeña del mercado con US$ 1,4 billones.

En América Latina, el tráfico aéreo regional experimentó un crecimiento del 8,6% en 2025 respecto al año anterior, con un aumento del 10,2% en capacidad, según el informe de desempeño de pasajeros de IATA de enero de 2026. Aerolíneas como Latam, Avianca y Copa Airlines han ampliado su red intrarregional, incorporando rutas entre ciudades secundarias para captar este mercado emergente.

No obstante, el sector enfrenta una paradoja: la rentabilidad de las aerolíneas latinoamericanas disminuyó en 2025, ubicándose en US$ 3,40 de ganancia por pasajero, menos de la mitad del promedio global de US$ 7,20, según Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas. Esto refleja que, aunque la demanda crece y los vuelos se llenan, la falta de condiciones adecuadas de política pública, infraestructura y regulación limita la sostenibilidad del negocio regional.

Willie Walsh, director general de IATA, destacó en febrero de 2026 que Asia-Pacífico seguirá liderando el crecimiento turístico mundial y subrayó un factor clave: los costos crecientes de los vuelos de largo radio en Europa debido a la incorporación obligatoria de combustibles sostenibles de aviación (SAF), lo que favorece la competitividad del viaje regional.

El análisis de Skift Research y Phocuswright coincide en que el turismo global está cada vez más segmentado, con una aceleración en el Este y una incertidumbre política en Occidente que redefine la jerarquía de destinos y modelos comerciales. En este contexto, América Latina mantiene una fuerte dependencia de mercados emisores lejanos, con el 40,2% de los vuelos internacionales de largo radio provenientes de Estados Unidos y otros países como Canadá, España y Reino Unido.

Esta concentración genera vulnerabilidad económica, ya que las fluctuaciones del dólar, desaceleraciones en la economía norteamericana o tensiones geopolíticas afectan directamente los ingresos turísticos. Además, la fragmentación regional con 33 países y 33 marcos regulatorios de aviación distintos limita la conectividad y eleva los costos, según Cerdá.

En contraste, Europa y Asia han desarrollado modelos de integración regional que potencian el turismo de media distancia. Europa, con más de 780 millones de llegadas internacionales en 2025, destaca por el crecimiento del tráfico en aeropuertos medianos y pequeños que conectan ciudades secundarias, distribuyendo el negocio turístico en todo su territorio.

Asia-Pacífico, con un crecimiento del 13,4% en 2025 y más del 70% de sus ingresos turísticos provenientes del turismo intrarregional, se posiciona como un laboratorio dinámico para la integración regional. Su éxito se basa en políticas públicas coordinadas, estrategias comerciales orientadas al viajero vecino y una oferta adaptada que aumenta el ticket promedio y la duración de la estancia.

El World Travel & Tourism Council (WTTC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron en mayo de 2026 el Tourism Task Force para América Latina y el Caribe, proyectando que el sector podría aportar US$ 944.800 millones a la economía regional y sostener más de 35,4 millones de empleos para 2035. Julia Simpson, presidenta del WTTC, enfatizó la necesidad de mejorar la infraestructura, simplificar visados, proteger la biodiversidad y fortalecer el marketing para aprovechar este potencial.

Latinoamérica impulsa el turismo regional para crecer en 2026

El sector turístico latinoamericano enfrenta así un dilema estratégico: existe demanda y atractivo, pero la arquitectura comercial y regulatoria para capturar plenamente al viajero regional aún está en desarrollo. La clave estará en diseñar productos, conectividad y alianzas que prioricen el mercado cercano, aprovechando una clase media creciente y un patrimonio natural y cultural único.

La regionalización del turismo en Latinoamérica no es una cuestión futura, ya está en marcha. La competencia será quién logre construir la oferta y la infraestructura para que el próximo gran viaje de los latinoamericanos no necesariamente cruce el Atlántico, sino que se quede más cerca, transformando la región en un destino líder de media distancia.