En la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo una presentación sin precedentes de la temporada de invierno de la provincia de Río Negro, organizada por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR). El evento superó el formato habitual de lanzamiento para convertirse en una cumbre donde se abordaron definiciones políticas y económicas claves para el desarrollo turístico de la provincia.

La propuesta incluyó una ambientación denominada "Bosque de Nieve" junto a experiencias digitales inmersivas, con las que se buscó transmitir que el turismo en Río Negro es mucho más que atractivos naturales: representa una estrategia de Estado orientada a consolidar un modelo de crecimiento basado en la eficiencia y la inversión coordinada.

Más de 200 personalidades participaron del encuentro, entre ellos el gobernador Alberto Weretilneck, el secretario nacional de Turismo y Ambiente Daniel Scioli, y representantes de cámaras empresariales como CAME, Fehgra y Aerolíneas Argentinas. En este marco, Río Negro fue presentada como un destino único que reúne en un solo lugar los variados paisajes de la Patagonia: estepa, mar, valles y cordillera.

Río Negro redefine su modelo turístico con inversión pública y privada para potenciar la Patagonia

El gobernador Weretilneck destacó un cambio radical en la gestión pública: "El modelo tradicional era el Estado haciéndose dueño de absolutamente todo... yo soy un convencido que los gobiernos lo que tenemos que hacer es molestar lo menos posible".

Esta nueva visión plantea que el gobierno debe actuar como facilitador para que el sector privado impulse las propuestas y acciones necesarias para dinamizar el turismo.

Según Weretilneck, "si el gobierno molesta lo menos posible al sector privado, el sector privado por sí solo genera todas las propuestas, respuestas y acciones que necesita una provincia". Este enfoque cobra especial importancia en el turismo, actividad que el mandatario considera vital por su impacto directo en el empleo y la recaudación fiscal.

El epicentro de esta transformación es la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), que tras ocho meses de funcionamiento bajo este nuevo esquema ha evidenciado resultados exitosos. Su modelo se apoya en dos pilares fundamentales: un financiamiento que reinvierte directamente los recursos generados por la industria turística para fortalecer el destino y una planificación estratégica orientada a largo plazo en los mercados nacional e internacional.

Inversiones que llegarán para hacer competitivo al destino

El Estado complementa la inversión privada en hotelería y gastronomía con obras de infraestructura esenciales para mantener la competitividad del destino. Este esquema cooperativo se basa en la premisa: "Si el sector privado cubre una parte, nosotros como gobierno tenemos que cubrir la otra parte".

En Bariloche, el intendente Walter Cortés compartió una mirada pragmática sobre los desafíos locales, donde el turismo es la principal fuente de empleo. Cortés señaló la necesidad de mejorar las condiciones edilicias en el Paso Cardenal Samoré: "Nuestra aduana está en cuestiones edilicias muy mal... uno ve del otro lado las cosas que hacen y pasa a Argentina y el primer impacto es feo".

Además, anunció que antes de diciembre se inaugurará una excursión a la Isla Huemul, aprovechando el Puerto San Carlos para conectar lacustres hacia Villa La Angostura y la Isla Victoria. También defendió la reciente remoción de pinos en la costanera para preservar la vista al lago, enfatizando: "No puede ser que la única ciudad que tiene un lago hermoso... nosotros lo tapemos... quedó realmente como tiene que quedar esa vista hermosa hacia el lago".

Desde la perspectiva nacional, Daniel Scioli calificó a Río Negro como un "buque insignia" del turismo argentino, destacando que el país no es un destino caro sino "valioso, seguro y de vanguardia". Resaltó que la provincia ofrece lo que demanda el mercado global: turismo vinculado a la naturaleza y servicios de alta calidad.

La tecnología también es un factor clave para extender las temporadas turísticas. La facilitación de importaciones para maquinaria de fabricación de nieve y nuevos medios de elevación permiten a centros como Catedral y Perito Moreno (Laderas) ofrecer mayor previsibilidad a inversores y visitantes, asegurando un "horizonte de muchos años más" para seguir apostando por la región, según Weretilneck.

El cierre del evento estuvo marcado por una apelación a la identidad rionegrina. Diego Piquín, director de ATUR, sintetizó la propuesta afirmando que "la Patagonia está en un solo lugar, está en Río Negro", destacando la diversidad sensorial que ofrece la provincia en un solo territorio. Para el gobernador, el éxito del plan depende tanto de los recursos naturales como "del cariño y el calor de nuestra gente".

Con esta visión integrada, Río Negro se posiciona no solo como un destino turístico de excelencia, sino como un modelo de desarrollo económico sostenible que busca liderar el mercado regional e internacional.