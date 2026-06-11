Río Negro consolida una inflación menor a la registrada en Neuquén, según los últimos datos del INDEC, difundidos este jueves 11 de junio. En mayo, la provincia gobernada por Alberto Weretilneck sumó 1,6 por ciento al índice de precios, mientras que la que gobierna Rolando Figueroa agregó 2,3 por ciento a sus registros promedio mensuales.

Así, el acumulado anual en Río Negro muestra 11,42 por ciento de inflación, y en Neuquén, 14,8 por ciento; poco más de tres puntos de diferencia, en provincias muy vinculadas e incluso complementarias, pero que, evidentemente, atraviesan fenómenos económicos distintos.

De acuerdo con los mismos datos estadísticos, la acumulación interanual de Río Negro es de 24,69 por ciento, y en Neuquén, llega a 36,5 por ciento.

En concreto, medida en plazos largos, la inflación neuquina es muy superior a la rionegrina, por un conjunto de factores que solo se pueden explicar por la incidencia de Vaca Muerta y el gran movimiento económico, que dispara e incrementa precios por encima de los de otros distritos.

La inflación de mayo en promedio nacional fue de 2,1% y marcó otra desaceleración en su ritmo.

Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril. El acumulado del año avanzó al 14,7%, casi igual que el registro neuquino en el mismo rubro.