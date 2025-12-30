El Gobierno de la provincia del Neuquén anunció una importante inversión para la pavimentación del barrio Las Piedritas, en Villa La Angostura. Se trata de uno de los sectores más antiguos de la localidad, y la obra busca mejorar la conectividad y facilitar desvíos durante eventos en la ciudad. El proyecto contempla 35 cuadras de asfalto y 6.200 metros lineales de cordón cuneta, beneficiando directamente a 400 familias.

El acuerdo fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Javier Murer, quienes destacaron el valor estratégico de esta obra para el ordenamiento del tránsito urbano. Además, se iniciará la licitación pública para culminar una obra previa de alumbrado urbano y pavimento, paralizada en la gestión anterior. La iniciativa busca retomar y finalizar una infraestructura clave para la zona urbana.

Figueroa remarcó que Las Piedritas “recibirá una de las obras viales más importantes de los últimos años” y subrayó la necesidad de continuar mejorando la infraestructura en toda la localidad. Por su parte, Murer sostuvo que este avance “marcará un antes y un después” al llevar asfalto a barrios populares relegados, mejorando tanto la calidad de vida como la atracción turística de la ciudad.

El financiamiento para el pavimento será un aporte reintegrable de 3.400 millones de pesos a través del Ministerio de Economía, Producción e Industria, en articulación con el municipio local. La obra permitirá conectar Las Piedritas con otros barrios como Macro Lote 3 y 4, Los Volcanes y La Alborada, ampliando significativamente la red vial interna de la localidad.

Además del valor simbólico de Las Piedritas como barrio de los primeros pobladores, el sector concentra espacios clave como la Escuela Primaria N°186, el SAF María de los Ángeles Chichi Irizar, y el club deportivo Las Piedritas, lo que refuerza la importancia social y comunitaria de la obra.

En paralelo, se relanzará la licitación para finalizar una obra de pavimentación e iluminación con presupuesto internacional, que quedó incompleta en 2023. Esta contempla 800 metros de pavimento articulado, cordones cuneta y la colocación de 140 luminarias LED. El monto estimado es de 5.300 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 365 días.