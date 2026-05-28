La Municipalidad de Villa El Chocón comenzó este jueves con la instalación de lo que será un dinosaurio carnívoro gigante. Ya se hizo la colocación del cráneo, construido por el escultor Cristian Méndez.

Desde el municipio adelantaron que muy pronto podrá disfrutarse como nuevo punto panorámico ingresando a la localidad. La misma se ubicará sobre el acceso por Ruta Nacional 237, frente a las oficinas municipales de Informes Turísticos y de Bromatología y Zoonosis.

Cómo será la nueva escultura de dinosaurio carnívoro en El Chcocón

El monumento cuenta con escalones y una rampa de acceso para personas con discapacidad, permitiendo que vecinos y visitantes puedan acceder cómodamente para disfrutar del espacio y tomarse fotografías. Además, una vez finalizada la obra, el sector incorporará nuevos espacios de estacionamiento para ordenar la circulación y mejorar el acceso a las oficinas de Turismo.

Durante la jornada de este jueves arribó la estructura principal del cráneo, mientras que personal de Obras Públicas Municipal trabaja en la colocación final y en los últimos detalles del sector.

Un nuevo atractivo para la identidad paleontológica

La estructura busca convertirse en un nuevo atractivo turístico y reforzar la identidad paleontológica de Villa El Chocón, una localidad reconocida a nivel nacional por los importantes hallazgos de dinosaurios realizados en la zona.

Se trata de una obra gestionada por el Intendente Lic. Pablo Di Fonzo, trabajada por distintas áreas del equipo municipal y que es posible gracias al permanente acompañamiento del Gobierno Provincial, el Gobernador Rolando Figueroa, el Secretario del Interior Gustavo Coatz, el Delegado de la Región Confluencia Jorge Hamut y la participación del EPEN.