Neuquén ya superó las 108.000 dosis antigripales aplicadas: alta cobertura en embarazadas

Según los últimos datos, la Campaña de Vacunación Antigripal en Neuquén ya aplicó 108.066 dosis en menos de siete meses, una cifra que se acerca al total registrado durante todo 2025, cuando se colocaron 113.000 vacunas. Uno de los logros más importantes de esta temporada se dio en personas embarazadas, con una cobertura del 75%, lo que se traduce en 3.768 dosis aplicadas a una población objetivo de 5.024.

Estos registros de inmunización demuestran una respuesta activa tanto de la comunidad como un importante despliegue sanitario para incluir, brindar accesibilidad y proteger a las neuquinas y neuquinos durante los meses de mayor circulación viral.

“Venimos muy bien con la Campaña de Vacunación Antigripal y seguimos insistiendo para que los que aún no se vacunaron y están dentro de la población objetivo se acerquen a vacunarse. Tenemos vacunas en todos nuestros vacunatorios, tenemos las puertas abiertas, horarios extendidos, jornadas de vacunación y queremos que se vacunen”, subrayó la referente de Inmunizaciones, Araceli Gitlein.

Además, valoró que la Provincia está muy bien respecto del año pasado y consideró que esto obedece, principalmente, a la accesibilidad que ofrece Salud y detalló que los vacunatorios están abiertos, que cuentan con los insumos necesarios, se realizan jornadas especiales y se llevan las vacunas donde se necesitan.

Vacunación en datos





A partir de las múltiples acciones, la Campaña de Vacunación Antigripal en Neuquén continúa mostrando una alta adhesión e incrementos sostenidos en las coberturas. Uno de los logros más importantes de esta temporada se dio en personas embarazadas, un grupo de alto riesgo, llegando al 75 por ciento de cobertura, es decir, 3.768 dosis aplicadas de una población objetivo de 5.024.

Las coberturas en los otros grupos prioritarios también son sobresalientes, destacando el personal esencial con un 98% (población objetivo 6.438) y el personal de salud con un 91% (población objetivo 12.870) lo que pone en evidencia el impacto positivo de las estrategias de concientización y accesibilidad implementadas en los centros de salud y hospitales neuquinos.

Asimismo, se avanza en la inmunización de menores de 6 a 24 meses (74% primera dosis y 57% segunda dosis), personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (92%) y adultos mayores o iguales a 65 años (57%).

Para continuar siendo una provincia pionera con buenas coberturas, es importante recordar que la vacunación es un acto responsable, solidario y un derecho de todos los habitantes. El Calendario Regular de Vacunación incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales y grupos específicos.

Desde la cartera sanitaria invitan a la comunidad a acercarse al centro de salud, hospital, jornada o dispositivo para iniciar o completar esquemas con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en mano.



