Neuquén tendrá una jornada abierta con talleres y actividades para cuidar la salud del cerebro

La asociación Alma Comahue llevará adelante el próximo sábado 25 de julio la cuarta edición de la Jornada Norpatagónica de Salud Cerebral, bajo el lema “Cerebro en Movimiento”. La actividad busca promover hábitos saludables, brindar herramientas de prevención y concientizar sobre la importancia del diagnóstico temprano de las demencias.

La propuesta estará abierta a toda la comunidad y reunirá a profesionales de distintas disciplinas que ofrecerán talleres participativos, charlas y experiencias prácticas orientadas a mejorar y proteger el funcionamiento del cerebro a lo largo de la vida.

“Cerebro en Movimiento”: una propuesta para aprender a cuidar la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo.

La neuropsicóloga y directora de la asociación ALMA Comahue, Lorena Etcheverry, brindó detalles sobre la jornada en el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se transmite por AM550. Desde la organización destacaron la importancia de derribar los prejuicios que todavía existen en torno a las demencias y remarcaron el valor de la prevención. En ese sentido, señalaron que “cada tres segundos se diagnostica una demencia en el mundo”, por lo que resulta fundamental fomentar el diagnóstico temprano y el acceso oportuno a tratamientos que permitan ralentizar el avance de la enfermedad.

Una jornada con talleres y actividades para todas las edades

El programa incluirá seis propuestas participativas vinculadas con distintos aspectos de la salud cerebral. La doctora Lorena Etcheverry Domeño será la encargada de abrir la jornada con una charla sobre biohacking cerebral, en la que abordará pequeños cambios cotidianos respaldados por la evidencia científica que pueden favorecer el funcionamiento del cerebro.

También habrá una exposición de la doctora Gabriela Arbio sobre la importancia del sueño en la memoria, el aprendizaje y la prevención del deterioro cognitivo, con recomendaciones para mejorar el descanso.

Lorena Etcheverry brindó detalles sobre la jornada de salud cerebral en “La noche cae, la radio se enciende”.

La licenciada Karina Giampauli y el doctor Alejandro Erausque coordinarán una práctica guiada de mindfulness, mientras que el doctor Mauricio Conejo abordará el papel de los vínculos sociales, la compasión y el apoyo emocional como factores protectores de la salud cerebral.

La jornada también contará con una experiencia de Tai Chi, apta para personas de todas las edades, y un taller comunitario de cierre que combinará narración, escritura y artes visuales como herramientas de estimulación cognitiva. Además, habrá pausas saludables con frutas e hidratación y música en vivo con handpan, a cargo de José Sarmiento.

Cuánto cuesta y cómo inscribirse

La actividad no requiere conocimientos previos y cuenta con cupos limitados. La inscripción tiene un valor de 35.000 pesos para el público general y de 25.000 pesos para estudiantes con certificado.

El costo incluye la participación en todos los talleres, material de trabajo, certificado de asistencia y una pausa saludable. Lo recaudado será destinado íntegramente a los programas comunitarios que desarrolla Alma Comahue.

Talleres, charlas y actividades prácticas para promover el cuidado de la salud cerebral.

Para realizar consultas o inscribirse, se puede enviar un mensaje por WhatsApp al 299 6317519, escribir a alma.comahue@gmail.com o consultar las redes sociales de la organización.