La Asociación Alma Comahue comenzó con una nueva edición de sus talleres "Cómo cuidarte y cuidarme", que brinda herramientas para familiares y cuidadores de pacientes con deterioro cognitivo. Lorena Etcheverry Domeño, presidente de la institución, destacó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que el lunes 2 de febrero comenzó el taller pero están las inscripciones abiertas para el de mayo.

"Este taller está dirigido a los familiares de los pacientes. Es para una esposa, un esposo, hijos o hijas que cuidan a alguien con deterioro cognitivo", explicó la presidente. El objetivo es brindar un acompañamiento para que sepan cómo cuidar pero también cómo cuidarse. Lo describieron como una intervención terapéutica donde se trabaja cómo se siente ese cuidador familiar.

Etcheverry Domeño detalló que se divide en módulos, en el primero "se aborda el diagnóstico familiar, se explican mitos y se llevan tareas para trabajar en casa, por ejemplo sobre la gratitud". El segundo trabaja técnicas de terapia cognitivo-conductual para abordar conflictos cotidianos, situaciones difíciles que surgen en el día a día del cuidado.

"Después está el módulo de duelo, que para mí es uno de los más lindos. Se trabajan los duelos que se van atravesando, no por fallecimiento, sino por las pérdidas progresivas del familiar", resaltó.

El taller apunta a trabajar la sobrecarga del cuidado, la cual aparece luego de desarrollar varios años esa tarea. "Al principio se puede, pero con el tiempo uno se agota, deja actividades, de descansar, abandona el cuidado de su salud, y así se va generando" explicó Etcheverry Domeño. "Aparece la sobrecarga, el enojo que no se expresa, porque uno va ocupando ese rol solo. Siempre hay un cuidador principal, aunque haya más familiares" detalló.

La sede de Alma Comahue está ubicada en La Rioja 627, y allí se desarrollan cada uno de los módulos. "Este grupo ya inició, pero el próximo empieza la primera semana de mayo. La gente ya puede inscribirse para ese taller, porque empieza y termina, y como son pocos cupos hay mucha demanda", destacó.

Mirá la entrevista completa: