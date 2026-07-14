El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el martes 14 de julio estará marcado por un escenario típicamente invernal en la provincia de Neuquén, con nubosidad generalizada, lluvias, nevadas y viento en distintos sectores del territorio.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

En Neuquén capital no se esperan lluvias durante toda la jornada.

La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y 9°, mientras que por la mañana la temperatura descenderá hasta 7°, con nubosidad parcial. Durante la tarde la máxima alcanzará 13° y el cielo continuará mayormente cubierto. Por la noche se esperan 11°, sin cambios significativos en las condiciones del tiempo.

Los vientos serán leves durante toda la jornada, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

San Martín de los Andes tendrá lluvia, nieve y viento

La localidad cordillerana será la que presentará el escenario meteorológico más inestable.

La madrugada estará acompañada por lluvias y 5°. Durante la mañana el SMN prevé nevadas, con una temperatura cercana a 3°.

Por la tarde volverán las lluvias y la máxima alcanzará 7°. Hacia la noche se esperan lluvias fuertes, acompañadas por viento del oeste y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para quienes tengan previsto viajar por rutas cordilleranas, será conveniente seguir la evolución del pronóstico y consultar el estado de los caminos antes de iniciar el recorrido.

Zapala y Chos Malal también tendrán una jornada inestable

En Zapala, las lluvias aisladas aparecerán durante la madrugada y regresarán por la noche. El resto del día estará dominado por abundante nubosidad y temperaturas de entre 5° y 11°. Las ráfagas nocturnas podrían alcanzar 50 km/h.

En Chos Malal, la situación estará marcada por el viento. Aunque las lluvias aisladas solo se esperan durante la madrugada, por la tarde las ráfagas podrían llegar a 78 km/h, las más intensas previstas para este martes en la provincia. La temperatura máxima alcanzará 16°.