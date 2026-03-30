El presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet, informó que la provincia registra actualmente 50% de ocupación turística para Semana Santa, según un relevamiento reciente.

El dato cobra relevancia al compararse con el año anterior, cuando la ocupación final fue menor debido a la superposición de fines de semana largos. “Se supone que vamos a tener más ocupación que el año pasado”, explicó el funcionario en diálogo con "Entretiempo", programa que se emite por AM550 La Primera.

Este nivel de reservas anticipadas posiciona a Neuquén con expectativas positivas para uno de los períodos turísticos más importantes del calendario.

Agenda de Semana Santa: actividades en toda la provincia

Uno de los principales atractivos será el Vía Christi en Junín de los Andes, con actividades que incluyen recorridos y propuestas nocturnas durante los cuatro días del fin de semana largo.

En Villa Pehuenia se realizará el tradicional evento de la paella solidaria el viernes, una actividad que convoca tanto a residentes como a turistas.

El sábado, San Martín de los Andes celebrará una nueva edición de la Pascua de Chocolate en la plaza principal, con foodtrucks, chocolaterías y propuestas de entretenimiento.

El domingo, Villa La Angostura organizará las Pascuas Solidarias con actividades recreativas para niños, incluyendo la búsqueda de huevos en el predio del Messidor, que será abierto al público.

Por último, en Neuquén capital, habrá actividades culturales y musicales en la zona de la isla, mientras que destinos como Caviahue también sumarán propuestas temáticas de Pascuas.

Volvió el vuelo directo con Santiago de Chile

En paralelo, Fernández Capiet destacó el regreso del vuelo directo entre Neuquén y Santiago de Chile, operado por LATAM, tras siete años sin conexión aérea.

El servicio contará con cuatro frecuencias semanales y un tiempo de viaje de poco más de una hora. En su primer día, transportó más de 90 pasajeros.

Según detalló, el vuelo no solo apunta al turismo, sino también a viajes corporativos, de salud y familiares. Además, permite conexiones más eficientes sin necesidad de traslados entre aeropuertos en Buenos Aires.

Promoción internacional y turismo de reuniones

El funcionario también informó que arribaron a la provincia operadores turísticos, periodistas e influencers para promocionar el destino.

A su vez, durante abril se desarrollarán acciones vinculadas al turismo de reuniones (MICE, por la sigla en inglés de Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), con visitas de operadores especializados que recorrerán destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Neuquén capital, El Chocón y San Patricio del Chañar.

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