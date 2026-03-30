De cara al fin de semana largo de Semana Santa, la Policía de Neuquén desplegará un importante operativo de seguridad vial en rutas nacionales y provinciales, con el objetivo de garantizar la circulación segura de miles de turistas y residentes.

El comisario inspector César Ferreyra, de la Superintendencia de Seguridad, confirmó que el dispositivo ya está en marcha y que incluye un trabajo coordinado en toda la provincia. “Como es habitual en los fines de semana largos, se establecen diferentes órdenes operacionales junto a las direcciones de seguridad del interior para implementar un dispositivo integral”, explicó.

El operativo contempla la instalación de 20 puestos de control fijos, que estarán activos desde el miércoles por la tarde y durante todo el fin de semana, con horarios rotativos. A esto se suman patrullas móviles en rutas y caminos estratégicos.

Entre los puntos más transitados donde habrá presencia policial se destacan Arroyito, el acceso a Junín de los Andes, Collón Curá, Zapala, Aluminé y Chos Malal, además de distintos sectores de la región cordillerana, donde se espera la mayor afluencia de visitantes.

“Se realizan controles no solo de documentación, sino también de los vehículos y test de alcoholemia”, detalló Ferreyra, quien remarcó que el foco está puesto en la prevención y en reducir los riesgos en ruta.

Uno de los datos destacados que dejó el comisario es el impacto positivo de estos operativos en la seguridad vial. “En los últimos fines de semana largos no hemos tenido accidentes con víctimas fatales que lamentar”, aseguró. En ese sentido, mencionó que en el último registro solo hubo cuatro siniestros, todos con daños materiales.

El despliegue incluye además la participación de la Dirección Provincial de Seguridad Vial y la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, lo que permite un abordaje conjunto y una mejor coordinación en la asistencia al turista.

Desde la Policía también insistieron en una serie de recomendaciones clave: verificar el estado del vehículo antes de viajar, contar con toda la documentación obligatoria y, especialmente, evitar circular de noche. “Estamos en temporada otoñal, con cambios en el clima, lluvias e incluso nevadas aisladas, por lo que se aconseja emprender el viaje durante el día”, advirtió Ferreyra.

En paralelo, las brigadas rurales reforzarán los controles por presencia de animales sueltos en rutas, una problemática que ha generado incidentes en los últimos meses.

Como cada fin de semana largo, se espera un importante movimiento hacia la zona cordillerana y también hacia los pasos internacionales con Chile. Las rutas nacionales 22 y 237 concentrarán gran parte del tránsito, al igual que los accesos a destinos turísticos como Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Con este panorama, el mensaje oficial es claro: prevención, controles y responsabilidad al volante para que el fin de semana largo se desarrolle sin tragedias en las rutas neuquinas.