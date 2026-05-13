La Policía de la Provincia de Neuquén creó su primera división de infantería conformada exclusivamente por mujeres. La unidad está integrada por 22 agentes y funciona bajo la conducción de la comisaria Marina Pereira, jefa de la División Infantería Metropolitana.

Esta nueva estructura desempeñará funciones vinculadas a coberturas de allanamientos y operativos en eventos deportivos por pedido de la Justicia.

La formación del grupo incluye una preparación física intensiva debido a las exigencias del equipamiento reglamentario y las intervenciones.

Las efectivas completaron capacitaciones específicas para su integración tras la conformación de la unidad. La iniciativa se concretó a partir de un proyecto de la Jefatura orientado a modernizar los esquemas de trabajo de la policía y garantizar la equidad profesional.

La comisaria Pereira señaló que la creación de este espacio de trabajo representó un proceso extenso dentro de la fuerza y agregó que constituye un gran paso para la estructura policial de la provincia.