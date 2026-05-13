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Modernización de la policía

Neuquén ya tiene su primera división de Infantería integrada por 22 mujeres: cómo trabajarán

Se busca modernizar los esquemas de trabajo internos de la policía neuquina y garantizar una igualdad profesional.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 15:44
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La Policía de la Provincia de Neuquén creó su primera división de infantería conformada exclusivamente por mujeres. La unidad está integrada por 22 agentes y funciona bajo la conducción de la comisaria Marina Pereira, jefa de la División Infantería Metropolitana. 

Esta nueva estructura desempeñará funciones vinculadas a coberturas de allanamientos y operativos en eventos deportivos por pedido de la Justicia.

La formación del grupo incluye una preparación física intensiva debido a las exigencias del equipamiento reglamentario y las intervenciones. 

Las efectivas completaron capacitaciones específicas para su integración tras la conformación de la unidad. La iniciativa se concretó a partir de un proyecto de la Jefatura orientado a modernizar los esquemas de trabajo de la policía y garantizar la equidad profesional.

La comisaria Pereira señaló que la creación de este espacio de trabajo representó un proceso extenso dentro de la fuerza y agregó que constituye un gran paso para la estructura policial de la provincia. 

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